Перші польоти українців на F-16: експерт про складнощі навчання та проблему масового застосування літаків

Після того, як українські пілоти пройдуть навчання на F-16, вони спершу будуть літати на 2-місних варіантах американських літаків.

Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі телемарафону.

"Після власне льотної підготовки має бути бойова підготовка. Це навчання застосування зброї, деякі стрільби, можливо гармати, можливо, польоти з макетами ракет, без стрільби, але з імітацією стрільби. Також можуть будуть пуски некерованих ракет", - прогнозує експерт.

За його словами усе залежить від програми, яка наразі не оприлюднювалася.

"Поки що наші хлопці будуть літати на 2-місних варіантах F-16, а вони ж мають освоїти 1-місний варіант і вже літати самим без дядька позаду тебе, який виправить можливі помилки", - сказав він.

Коли українські пілоти почнуть використовувати F-16

Романенко каже, що це може відбутися уже на початку весни.

"Це ще перша чверть наступного року. Бо загалом підготовка триватиме приблизно півроку для того, щоб пілоти змогли пройти хоча б найпростіший курс бойової підготовки. Наші пілоти з досвідом і їм не треба ази авіаційної тактики розповідати. Але потрібно добре освоїти застосування нових для них видів зброї, нових для них інформаційних систем, нового бортового комплексу оборони і загалом нового літака", - зазначив експерт.

Зауважимо, що Данія обіцяла до кінця року передати України 6 літаків, Нідерланди – 24 літака і ще кілька країн працюють над цим питанням.

"Але нам така кількість літаків одномоментно буде не потрібна. Самі розумієте, в нас не вистачить пілотів, щоб їх застосувати одночасно", - наголосив він.

Нагадаємо, пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк підтвердила інформацію про те, що українські пілоти почали безпосередньо навчання на винищувачах F-16 у США.

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