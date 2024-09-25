Перші повістки поштою: стало відомо, в які регіони їх надіслали

Кабмін виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

Мільйони гривень на розсилку повісток поштою. Українська влада видала відповідне розпорядження. Ба більше, перші "листи щастя" вже відправили адресатам.

Однак, що буде, якщо лист загубиться чи йтиме занадто довго, чи вважатиметься у цьому випадку повістка врученою і чи потрібно військовозобов'язаному йти до ТЦК – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Мільйони грн на повістки

Як відомо, Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на документ, який є у розпорядженні видання.

"3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 млн 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення і повідомленням про вручення".

Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду державного бюджету. Звіт про використання цих коштів мають подати Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі до 28 грудня 2024 р. З цього приводу в Мережі вже почали ставити запитання і натякати на дороговизну виробництва.

"Ні**а собі… кабінет міністрів друкує повістки по 80 грн за одну? Ви літери золотом наносите?

І це при тому, що повістки друкуються у військкоматах на принтері за гроші якими скидаються ТЦКашники. Навіть ТЦК на****и умудрились

Пропоную повістку в Дію присилати, ТЦК розпустити (бойових зробити інструкторами, не бойових на фронт), бюджет ТЦК направити на дрони”

Повістки "Укрпоштою"

Нагадаю, що днями з’явилась інформація, що в автоматичному режимі військовозобов'язаним було направлено загалом близько 6 тисяч повісток. Якщо рекомендований лист, в якому була повістка, загубиться з вини поштових служб або сповіщення про необхідність прийти на пошту забрати листа загубиться через несправність поштової скриньки, у чоловіків, яким були направлені повістки, все одно можуть виникнути певні проблеми та непорозуміння з ТЦК. Як розповіла в коментарі ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, яка спеціалізується зокрема в питаннях мобілізації, ТЦК буде керуватись тим, що їм надійшло від "Укрпошти".

"Якщо там буде помітка, що громадянин не перебуває за адресою проживання або відмовився, то вони будуть вважати, що повістка була вручена. Якщо навіть і в повідомленні буде зазначено, що не прийшов — немає значення. З поважних причин чи не з поважних. ТЦК буде розглядати це як факт вручення повістки. ТЦК та СП не буде вважати поважною причиною неприбуття, якщо скринька була пошкоджена або чоловік не отримав повістки. Для ТЦК та СП байдуже, чи була пошкоджена поштова скринька, чи було повідомлення про необхідність отримати рекомендованого листа на пошті. У ТЦК буде документальне підтвердження — або не з’явився, або відмовився, або не перебуває за місцем реєстрації. ТЦК буде дивитись на те, що у повідомленні "Укрпошти".

За словами адвокатки, не виключені ситуації, коли людина фактично не отримала листа.

"Наприклад, ТЦК та СП складає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Через 10 днів вона набуває чинності та передається до виконавчої служби. Виконавець зобов’язаний відкрити виконавче провадження і далі здійснювати заходи. Накладати арешти на банківські рахунки та інше"

Що робити, якщо не ухилявся, але повістку не отримував? На це питання Марина Бекало відповідає, що особа, відносно якої складена ця постанова має право на оскарження.

"Наприклад, порушена процесуальна складова цієї процедури. Наприклад, що не з його вини у неналежному стані поштова скринька (якщо йдеться про багатоквартирний будинок). Скаржник може документально підтвердити, що поштова скринька не з його вини пошкоджена, скласти з представниками ЖЕКа чи ОСББ акт про пошкодження. Або надіслати скаргу в "Укрпошту", що повідомлення не було. Тобто зафіксувати факт неотримання або порушення процедури, факт пошкодження скриньки або її відсутності. Це знадобиться для того, щоб оскаржувати постанову в суді. Я думаю, що це буде підставою для суду"

Якщо лист йшов занадто довго

Також, за словами Марина Бекало, не виключено, що рекомендований лист йшов до адресата занадто довго та не через вину військозобов’язаного були порушені терміни, вказані у повістці.

"В такому випадку можна написати скаргу до "Укрпошти" та довести, що військовозобов’язаний звернувся до ТЦК не з власної вини. Можна запросити дані про відправку та доставку листа. Першим прийдуть повістки тим, про кого є дані в реєстрах. Це, як правило, ті, хто оновив дані. Їх простіше викликати. Знайти дуже важко буде тих, хто не має місця реєстрації. Треба проводити роботу і з’ясовувати місце роботи, надсилати повістку на місце роботи"

Згенеровані повістки

Примітно, що перші 6 тисяч повісток, які були відправлені Укрпоштою, були згенеровані Реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ, про що свідчить спеціальний QR-код. Укрпошта їх видрукувала та почала надсилати за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями. Про це повідомляють у ЗМІ з посиланням на Командування Сухопутних військ.

Ба більше, ці повістки, вже почали отримувати адресати. В Мережі опублікували фото перших “листів щастя”, які відправили жителям Закарпаття Укрпоштою. Мешканці столиці теж повідомляють про отримання паперових повісток поштою.

Як перевірити повістку

Для того, щоб перевірити правдивість повістки можна скористатися застосунком "Резерв+", повідомляв раніше начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий. Він зазначив, що у додатку буде функція для сканування QR-коду, що дозволить визначити, чи підписана повістка електронним підписом начальника ТЦК і чи є вона дійсною.

14 днів на явку до ТЦК

На явку до ТЦК дається 14 днів. Ба більше, повістка вважається врученою у разі: отримання поштового відправлення особою і навіть, якщо людина відмовилася отримати поштове відправлення або, якщо особа відсутня за адресою місця проживання, повідомленою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. Про це зазначала і заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась також повідомляла, що якщо військовозобов’язаний не отримав повістку фізично або відмовився її отримати, то юридично вона все одно вважатиметься врученою. Ба більше, адвокатка підкреслює, що громадянам треба бути уважними і дивитися на те, що саме написано в повістці, а також звертати увагу на дату її підписання.

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