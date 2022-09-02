Перші вихідні осені будуть прохолодними: прогноз погоди в Україні на 3-4 вересня

Вихідні, 3-4 вересня, в Україні будуть прохолодними та у деяких регіонах дощовими і вітряними.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 3 вересня вночі у більшості західних та Вінницькій областях очікуються помірні, місцями значні дощі, вдень у Карпатському регіоні, центральних, більшості південних, Сумській та Харківській областях короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні країни до 15°, вдень 14-19°, у південно-східній частині 22-27.

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У неділю, 4 вересня, у східній частині помірні, вночі і у південних та більшості центральних областей, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 25°, у південній частині вночі 10-15°, вдень 18-23°.

У Києві вихідними буде сухо. У суботу, 3 вересня, температура вночі 8-10°, вдень 17-19°. У неділю, 4 вересня, температура вночі 9-11°, вдень 18-20°. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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