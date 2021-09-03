Перші вихідні осені будуть прохолодними: прогноз погоди в Україні на 4-5 вересня

Перші вихідні осені будуть прохолодними: прогноз погоди в Україні на 4-5 вересня

Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 2-7°.

Перші вихідні цієї осені, 4-5 вересня, в Україні будуть дещо прохолодними та у деяких регіонах і дощовими.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу у південній частині буде без опадів, температура вночі 9-14°, вдень 20-25°. На решті території місцями очікується невеликий дощ, температура вночі 7-12°, вдень 13-18°, на Закарпатті 17-22°. Вітер в країні переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У неділю, 5 вересня, в країні буде переважно сухо, лише вдень у північних областях, Карпатах і на крайньому півдні країни місцями невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17° тепла, на Закарпатті та півдні країни вночі 6-11°, на узбережжі морів до 15°, вдень 16-21°. Вітер північно-західний та північний, 3-8 м/с, у південній частині та Приазов'ї 5-10 м/с.

У Києві 4 вересня вночі та вранці місцями ітиме невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°. У неділю, 5 вересня, у столиці місцями очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний та північний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

Як на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко, Україну 4 вересня перетинатиме холодний атмосферний фронт циклону на ім'я Philipp. А у неділю, 5 вересня, антициклон витіснить фронт, посуне Philipp далі, тому в більшості областей опадів не буде. Лише північну частину торкне вологість - там можливі невеликі дощі.

Температура повітря вихідними буде невисокою, прогнозує синоптикиня. Протягом дня 14-19°, у південній частині комфортніше - 19-24°.

У Києві вихідними можливі періодичні дощі. Ночі - холодні, а протягом дня очікується 15-16°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці мысяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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