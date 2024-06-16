Перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні вже найближчим часом — Зеленський

Україна отримає перші літаки F-16 вже найближчим часом.
Винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в рамках другого дня Саміту миру в Швейцарії.
"Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру. Під час зустрічі ми мали змогу обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", - зазначив він.
Зеленський додав, що окремо обговорив із прем'єр-міністеркою Данії затвердження переговорної рамки та початок переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні.
Літаки F-16 для України: останні новини
Країни, які входять до так званої "коаліції винищувачів", планують передати Україні американські літаки F-16 вже цього літа.
Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право на використання західної зброї для ударів по Росії для захисту. Зокрема, атакувати з винищувачів F-16.
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