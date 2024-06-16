Перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні вже найближчим часом — Зеленський

Винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в рамках другого дня Саміту миру в Швейцарії.

"Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру. Під час зустрічі ми мали змогу обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", - зазначив він.

Зеленський додав, що окремо обговорив із прем'єр-міністеркою Данії затвердження переговорної рамки та початок переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні.

Літаки F-16 для України: останні новини

Країни, які входять до так званої "коаліції винищувачів", планують передати Україні американські літаки F-16 вже цього літа.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право на використання західної зброї для ударів по Росії для захисту. Зокрема, атакувати з винищувачів F-16.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.