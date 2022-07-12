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Перші вісім іноземних суден зайшли до українських портів за українським зерном

Перші вісім іноземних суден зайшли до українських портів за українським зерном

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Перші вісім іноземних суден зайшли до українських портів за українським зерном

Далі ці 8 суден повезуть наше зерно на експорт до інших країн.

Військово-морські сили ЗСУ повідомляють, що перші 8 суден вже зайшли до портів в Україні, щоб вивезти зерно, йдеться в ТСН.

Саме Збройні сили долучилися до організації перевезень цивільними суднами нашої агропродукції. Далі ці 8 суден повезуть наше зерно на експорт до інших країн. Відбутися це має через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море.

Інші шляхи заблокували росіяни і не дають Україні доправити врожай до решти держав. Чим уже спровокували продовольчу кризу у світі. Ба більше, загарбники палять  та крадуть зібране збіжжя, й потім намагаються перепродувати під власним триколором.

Міжнародна спільнота вже засудила такі дії росіян, закликає Кремль  припинити зерновий шантаж і шукає альтернативні шляхи вивозу продукції з України.

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