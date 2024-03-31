Перші ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору: перебувайте в укриттях

Перші ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору.

На момент пуску у повітрі було 8 ворожих бортів. Про це інформують моніторингові канали

Ракети з Курської області Росії летять курсом на Сумщину! Курс - західний.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

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Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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