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Перші ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору: перебувайте в укриттях

Перші ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору: перебувайте в укриттях

Перебувайте в укриттях / Фото: pixabay.com

Потурбуйтеся про власну безпеку.

Перші ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору.

На момент пуску у повітрі було 8 ворожих бортів. Про це інформують моніторингові канали

Ракети з Курської області Росії летять курсом на Сумщину! Курс - західний.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. 

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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