Перші ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору: перебувайте в укриттях

Потурбуйтеся про власну безпеку.
Перші ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору.
На момент пуску у повітрі було 8 ворожих бортів. Про це інформують моніторингові канали
Ракети з Курської області Росії летять курсом на Сумщину! Курс - західний.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО.
Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
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