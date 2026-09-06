Перші заяви після переговорів у Києві: Віткофф і Кушнер розкрили деталі (відео)

Переговори у Києві із представниками Трампа / © Associated Press

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Представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зробили перші заяви після переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Віткофф назвав зустріч змістовною та важливою, а Кушнер наголосив на необхідності не просто зупинити бойові дії, а створити умови для довгострокового миру.

Про це йдеться у повідомленні кореспондентки ТСН Олени Чернякової.

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Віткофф подякував за гостинність і зазначив, що американська делегація прибула на переговори потягом.

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«Я сказав би, що у нас відбулася дуже змістовна розмова — ґрунтовна, важлива, і ми дуже обнадіяні та готові продовжувати роботу сьогодні стільки, скільки знадобиться», — заявив він.

За словами Віткоффа, США налаштовані продовжувати переговорний процес і шукають можливості для просування питань зовнішньої безпеки.

Він також відзначив взаємодію американської сторони з партнерами з Німеччини, Франції та Великої Британії.

«Ми зі Стівом працювали пліч-о-пліч із ними на кожному кроці, і між нами справді панує гарна злагода», — сказав представник Трампа.

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Кушнер: потрібно не просто закінчити війну

Джаред Кушнер заявив, що проблема залишається «дуже, дуже складною й заплутаною», однак її необхідно вирішити.

За його словами, метою переговорів має бути не лише припинення нинішньої війни, а й створення умов для «довгострокового, тривалого миру».

«Це дуже, дуже складна й заплутана проблема, але вона варта того, щоб її вирішити — не просто знайти спосіб завершити нинішню війну, а створити належні умови та домовленості для довгострокового, тривалого миру», — заявив Кушнер.

Він додав, що такий мир має дати Україні можливість відновлюватися та розвиватися після років війни.

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Кушнер також зазначив, що президент Трамп «сповнений рішучості» покласти край війні та зупинити загибель людей.

«Тож він сповнений рішучості покласти край цій війні, зупинити загибель людей, принести полегшення родинам і, сподіваємося, зайнятися тим, що він любить найбільше — зосередитися на інвестиціях та бізнес-можливостях», — сказав Кушнер.

За його словами, економічна співпраця може сприяти зближенню країн і створити нові можливості для України та Європи.

Переговори щодо війни в Україні тривають

Кушнер наголосив, що переговорна робота не обмежується безпосередніми зустрічами делегацій.

«Ми спілкуємося з Рустамом, Давидом, Кирилом і Сергієм майже щодня, тож невпинно рухаємося вперед, шукаючи шлях покласти цьому край», — заявив він.

Американський представник також зазначив, що під час нинішнього візиту делегація «багато чого дізналася».

Віткофф і Кушнер дали зрозуміти, що переговори мають продовжуватися стільки, скільки буде потрібно для пошуку рішення.

«Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої спільної результативної роботи», — підсумував Віткофф.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 вересня зібрав українських переговорників перед зустріччю зі спецпосланцями Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Президент повідомив, що Україна завжди є і буде конструктивною.

Перед переговорами в Києві спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися з диктатором Володимиром Путіним у Москві.

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