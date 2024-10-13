Перші заморозки та обстріли: енергетики розповіли чи будуть відключення світла

Найближчими днями в окремих регіонах України прогнозують перші заморозки. Енергетики впевнені, що похолодання не призведе до відновлення графіків відключення електроенергії.

Про це сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

"Ні (не буде графіків, - ред.), енергосистема на сьогодні працює стабільно. Ті заморозки, які прогнозуються, не будуть протяжними", - сказав він.

Колісник нагадав, що опалювальний сезон розпочинається за рішенням місцевих органів влади, коли температура повітря тримається нижче +8 градусів протягом трьох діб. Він також зазначив, що затяжні зниження температури впливають на енергетичну систему, оскільки це призводить до значного збільшення споживання електроенергії.

Він сказав, що наразі впроваджено комплекс заходів для підготовки об'єктів атомної генерації. Він зазначив, що вже дев'ять блоків працюють в енергосистемі, що дозволяє збільшити потужності та покривати підвищений попит.

Нагадаємо, директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що ситуація в енергосистемі є складною. Вимкнення світла можуть повернутися навіть без російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. За оптимістичного сценарію, перші відключення електроенергії можуть розпочатися з середини січня

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