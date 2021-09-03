Перші заморозки в Україні: синоптики розповіли, коли очікувати різкого похолодання

Перші заморозки в Україні: синоптики розповіли, коли очікувати різкого похолодання

Наступний тиждень в Україні розпочнеться з перших заморозків. Тепература ґрунту опуститься до 0-3°С.

В Україні найближчими днями значно похолодає. У понедліок, 6 вересня, на поверхні ґрунту очікуються перші заморозки 0-3°С.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні буде визначати потужний антициклон, через що істотних опадів ми не очікуємо. Проте, за температурними показниками, ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими", - йдеться у повідомленні.

У суботу, 4 вересня, в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ, температура вночі становитиме 7-14°, вдень 13-18°, на Закарпатті та півдні країни 20-25°.

В наступні дві доби, 5 і 6 вересня, переважно буде без опадів, лише в неділю вдень у північних областях та Карптах подекуди невеликий дощ. Температура в більшості областей України вночі опуститься до 2-7° тепла.

У понеділок, 6 вересня, на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°, вдень 12-18° тепла. На Закарпатті та півдні країни вночі 7-12° , вдень 16-21°.

Нагадаємо, у другій половині жовтня в Україні може випасти перший сніг.

Якою буде погода найближчими днями та впродовж осені

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