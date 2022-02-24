Перші жертви масштабного нападу Росії на Україну: є загиблі і поранені

Перші жертви масштабного нападу Росії на Україну: є загиблі і поранені

Є загиблі на Херсонщині, Київщині та Донеччині, Одещині і Миколаївщині.

В Україні вже є перші жертви нападу Росії. Окрім загиблих є й поранені мирні жителі.

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"Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка, за попередньою інформацію, є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково", - написав радник міністра МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Також Геращенко повідомив, що у Конотопському районі від обстрілу постраждала жінка з дитиною, а на Херсонщині загинув 17-річний хлопець, також внаслідок обстрілу в Маріуполі одна людина загинула, двоє поранено.

В Одеській області у місті Подільськ внаслідок бомбардування 6 людей загинули, 7 поранено, 19 безвісти зниклі.

Під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому в Миколаївському районі Миколаївської області поранено одну особу.

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