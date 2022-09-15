"Першим побіг до військкомату": головний тіктокер РФ Кадиров вигадав, як мобілізувати росіян на війну проти України

Він пропонує регіонам самим збирати добровольців.

Про це він заявив у соцмережі.

На думку головного "дондона" і очільника тіктоквійськ Росії, народ РФ має "самомобілізуватися" у своїх регіонах.

"Не треба чекати на оголошення Кремлем військового стану, або навпаки, відсиджуватися в очікуванні закінчення "СВО" на Україні. Я вважаю, що кожен керівник регіону цілком у стані підготувати, навчати та укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців. В масштабах держави це значний військовий контингент у 85 тисяч чоловік - майже армія", - закликав тіктокер.

Він додав, що у такий спосіб країна-агресорка могла б вирішити питання з закриттям "спецоперації".

Сподіваємося, що "дондон" першим "самомобілізувався" і побіг записуватися в військоммат в підрозділ свого регіону для відправлення до України.

Нагадаємо, що на Херсонщині кадирівці розстрілюють мобілізованих з "ЛДНР". Їх карають за відмову наступати та втрачені позиції.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

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