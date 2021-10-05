"Першим вдарив поліцейський": мати підозрюваного у вбивстві правоохоронця у Чернігові розповіла нові подробиці

"Першим вдарив поліцейський": мати підозрюваного у вбивстві правоохоронця у Чернігові розповіла нові подробиці

За словами батьків підозрюваних, обидва правоохоронці були напідпитку.

У Чернігові підлітки до смерті побили поліцейського, а ще одного відправили у реанімацію. За словами батьків підозрюваних, правоохоронці першими полізли з кулаками до підлітків.

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Про це "Суспільному" розповіла мати одного з підозрюваних у вбивстві на Масанах у Чернігові Людмила Сапожнікова.

Як повідомила жінка, її син Ярослав розповів їй, що перший удар завдав поліцейський, і конфлікт почався на сходинках магазину АТБ.

"Вони стояли на сходинках. Підлітки з подружками приїхали з центру, купили води і збирались проводити дівчат. Ми це знаємо, бо зідзвонювались. Перший ударив поліцейський (Артур Єрохін, - ред.). Він п’яний поліз до підлітків, якої реакції він очікував? Він думав, що Ярослав один", - сказала Людмила Сапожнікова.

За словами Людмили, обидва правоохоронці були напідпитку, а про те, що відбувалося безпосередньо в магазині АТБ, вона не знає.

У поліції питання того, чи були тверезими їхні працівники поки не коментують.

"Нині тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин", - сказала речниця поліції області Наталія Слабеняк.

Зі слів Людмили Сапожнікової, батьки підозрюваних просять пробачення у всіх:

"Ніхто не заперечує жорстокість підлітків. Ми, батьки, вимолюємо пробачення у всіх. Це жах, який відчувають батьки. Але там було стільки дорослих, дуже багато людей гуляли і ще гірше – поліція, яка приїхала і подивилась".

Нагадаємо, що в Чернігові в мікрорайоні Масани група молодиків побила двох поліцейських, які перебували у відпустці і були в цивільному одязі. Інцидент трапився в супермаркеті "АТБ". Один з правоохоронців загинув на місці. Інший потерпілий – 30-річний Володимир Савон зараз перебуває у лікарні.

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