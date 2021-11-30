Перший борт національної UNA стане на крило вже наступного року – ЗМІ

Перший борт національної UNA стане на крило вже наступного року – ЗМІ

Вже 2022-го планується початок польотів національної авіакомпанії України UNA (Ukrainian National Airlines), про створення якої на інфраструктурному форумі «Велике будівництво: авіація та туризм» заявив Президент Володимир Зеленський.

За даними дослідження французької консалтингової компанії Aerogestion, UNA буде затребувана не лише всередині України, а й на зарубіжних ринках. Що спонукало Україну створити власного державного перевізника та наскільки це економічно доцільно, розповідається у матеріалі на Facty.ua.

Однією з переваг проєкту французькі фахівці назвали пряму вигоду для економіки, оскільки поточні обсяги авіаперевезень мають великі перспективи для зростання.

«Наявна кількість запропонованих місць на душу населення є найнижчою в регіоні, а заснований на показниках ВВП прогноз показує, що повітряний транспорт в Україні більш ніж подвоїться до 2035 року, досягнувши 32 млн пасажирів», - зазначили фахівці Aerogestion у звіті, на який посилається видання.

Про збільшення пасажиропотоку заявив і міністр інфраструктури Олександр Кубраков: «Ми відкриваємо для себе багатомільйонний ринок потенційних туристів із ЄС. Щодня кількість та регулярність рейсів між Україною та ЄС зростає».

Власну авіакомпанію Україна зможе також використовувати в екстрених випадках на кшталт термінової евакуації громадян України з країн, охоплених епідемією, як це було на початку пандемії коронавірусу.

Також йдеться про престиж України, коли у закордонних аеропортах з'явиться велика кількість бортів із українським прапором.

Найближчими роками флот UNA отримає 22 літаки, як турбогвинтових для внутрішніх перельотів, так і вузько- та широкофюзеляжних для середніх та далекомагістральних маршрутів.

«Перший рейс UNA має відбутися вже наступного року. Почнуть із внутрішніх польотів, але у 2022 році хочуть запустити і міжнародні рейси на середньомагістральних маршрутах», - йдеться у публікації.

Нагадаємо, представляючи плани програми «Велике будівництво», президент Володимир Зеленський заявив, що Україна «готова інвестувати в повітряний флот, навантажувати українських виробників і залучати світових лідерів до об'єднаних проєктів в авіабудівництві».