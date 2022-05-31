Перший день літа буде теплим: прогноз погоди в Україні на середу, 1 червня

Перший день літа буде теплим: прогноз погоди в Україні на середу, 1 червня

Перший день літа, 1 червня, в Україні буде теплим, але у деяких регіонах дощитиме.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 1 червня у східній частині, вночі місцями і в західних областях очікуються невеликі дощі, вдень у західних, Житомирській, більшості центральних областей помірні короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°, у східних, південно-східних областях вночі 15-20°, вдень 26-31°.

У Києві 1червня буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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