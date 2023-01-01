Перший день нового 2023 року: чим погода здивує українців 1 січня

У перший день нового 2023 року, 1 січня, в Україні буде дуже тепло.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 1 січня буде сухо, температура зовсім не зимова - вдень 6-12°, в Криму та західній частині країни місцями 13-15° тепла.

У Києві 1 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вдень 10-12°.

Як прогнозує Наталія Діденко,1 січня в Україні стане ще тепліше. Так, у перший день 2023 року протягом дня очікується 7-14° тепла, у східній частині 5-9°. Вітер південно-західний, помірний, до рвучкого.

Прогноз погоди на січень-2023

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що перша половина місяця буде по-весняному теплою, а у другій половині січня до України прийде зимова погода зі снігопадами та похолоданням.

Щоправда, періоди з тріскучими морозами будуть короткотривалими і мають прийти або після 15 січня, або вже наприкінці місяця.

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