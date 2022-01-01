Перший день нового року буде дощовим: прогноз погоди в Україні на 1 січня

Перший день нового року буде дощовим: прогноз погоди в Україні на 1 січня

Сьогодні буде хмарно.

У перший день нового 2022 року, 1 січня, Україну накриють дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у східних та північно-східних областях очікується сніг з дощем, подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. На решті території дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла. В Карпатах сніг та дощ, температура протягом доби близько 0°. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві вдень 1 січня також ітиме невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень близько 5° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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