"Перший день вистави "референдум": до Маріуполя в'їхали 27 військових вантажівок (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі 23 вересня розпочався "референдум" про приєднання до Росії.

У п'ятницю до Маріуполя в’їхали 27 важких військових вантажівок. Було помічено, що вони рухаються в середину міста. Частина автомобілів навантажені.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Так в Маріуполі почався перший день вистави "референдум". Правда, схоже на вільне воєвиявлення містян?", - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, ватажки маріоекткових "ЛДНР" та колаборанти на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей оголосили "референдуми " про приєднання до РФ. Призначили "воєвиявлення" на 23-27 вересня. Під час ранкового звернення президент Росії Володимир Путін заявиви, що підтримує проведення псевдореферендумів. Мовляв, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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