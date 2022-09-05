Перший день війни в Україні: кому зі світових лідерів першому зателефонував Зеленський

Вони одразу підписали всі необхідні документи про запровадження воєнного стану, оскільки знали, що така ситуація буде, і заздалегідь їх приготували. Також пролунали перші дзвінки президента Зеленського західним партнерам.

"Українська правда" реконструювала події в Україні в останні дві доби перед вторгненням та розповіла, як українська держава пережила перші години російської навали.

24 лютого. 5 ранку. Офіс президента.

Трохи за 5 ранку президент Володимир Зеленський вийшов із ліфта на 4-му поверсі свого Офісу. Він прийшов до ОПУ першим. Наодинці він був недовго – один за одним на Банкову добиралися члени РНБО.

"Все відбувалося миттєво. Всі приїхали, була коротенька доповідь і одразу повезли документ через підпис президента до парламенту", – пригадує в розмові з УП міністр оборони Резніков.

"У нас все було підготовлено, все роздруковано – різні пакети документів на різні сценарії. Тільки підпис президента отримали і реєструємо. Ми готувалися до всього, але не могли нікому про це сказати, навіть рідним", – додає Данілов.

24 лютого. Київ.

У своєму будинку під Києвом від вибухів прокинувся депутат Вадим Новинський. Він набрав митрополита Київського Онуфрія, а після нього – московського патріарха Кирила.

"Святейший, началась война!" – сказав схвильований депутат.

"Не может быть", – не повірив патріарх Кирил.

"Ну, как не может, если у меня окна дрожат от взрывов", – наполягав Новинський. Патріарх обіцяв з'ясувати, хоча все й так було очевидним.

В урядовому кварталі військові та добровольці почали зводити перші барикади. У спальних районах Києва був хаос: перелякані люди займали довгі черги до банкоматів, заправок, вишиковувалися перед продуктовими магазинами й аптеками.

24 лютого. 6 ранку. Офіс президента.

Близько 6:40 ранку в кабінеті Зеленського перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, секретар РНБО Олексій Данілов та спічрайтер Юрій Костюк.

Президент стояв посеред кімнати. Він дістав свій іРhone, знайшов потрібний номер та увімкнув гучномовець.

По той бік слухавки зазвучав голос прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. В Лондоні була 4:40 ранку, але британський прем'єр енергійно переконував Зеленського у повній підтримці українського народу.

"Ми будемо битися. Борисе, ми не збираємося здаватися", – кричав у слухавку Зеленський, добираючи слова англійською мовою.

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