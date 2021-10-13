Перший крок до НАТО Україна може зробити вже у 2023 році

Перший крок до НАТО Україна може зробити вже у 2023 році

Українська віце-прем’єрка Ольга Стефанішина вважає, що було б символічно приурочити цю подію до 10-ї річниці відмови Януковича від Асоціації з ЄС.

Надання Україні плану дій щодо членства (ПДЧ) на саміті НАТО у Вільнюсі 2023 року було б гарним шансом для країн Заходу продемонструвати бажання виконувати свої зобов’язання перед нашою країною.

Таку думку висловила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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“Буде символічно зробити це саме там - через 10 років після сумнозвісного саміту Східного партнерства, коли Янукович відмовився підписати Асоціацію з ЄС”, - зауважила представниця уряду.

За її словами, Україна наполегливо рухається вперед у цьому напрямку.

“Ми рухаємося вперед, робимо внутрішню роботу, працюємо з міжнародними партнерами і маємо чітке розуміння до саміту НАТО в Мадриді, які інструменти взаємодії з партнерами треба використати, щоб мобілізувати цю єдність. Цього тижня відбулася сесія ПА НАТО. Україна була потужно представлена. На всіх майданчиках у нас політика одного голосу. Це завжди викликає повагу, є ознакою дорослості партнерів”, - наголосила Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія стануть членами НАТО незалежно від позиції Росії, а їхні зусилля на шляху до вступу в Альянс матимуть активну підтримку з боку держав-учасниць Північноатлантичного союзу.

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