Перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вирушив до України — посол

Наступна група добровольців підпише контракти із Збройними силами України 10 січня 2025 року, після чого розпочне підготовку на одному з полігонів у Польщі.

Перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вирушив до України для подальшого проходження навчання.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у коментарі для "Радіо Свобода".

Дипломат зазначив, що наступна група добровольців підпише контракти із Збройними силами України 10 січня 2025 року, після чого розпочне підготовку на одному з полігонів у Польщі.

Також читайте Польща може збивати російські ракети: міністр оборони назвав умову

"Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або/і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо, і за океаном", — заявив він.

За словами Боднара, формування підрозділу є виключно добровільним, і стимулювання відбувається через добровільне заохочення. Посол упевнений, що громадяни, які долучаються до цього підрозділу, "будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки".

Дипломат додав, що навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться на українських полігонах, проте не назвав їх кількість.

Нагадаємо, до Українського легіону, який формується на території Польщі, зголосилося вже понад 1000 осіб, які подали відповідні заяви.

Легіонер покинув життя у Франції і очолити підрозділ ГУР! Історія командира на псевдо "Янкі"

Читайте також: