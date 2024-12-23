Перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вирушив до України — посол

Наступна група добровольців підпише контракти із Збройними силами України 10 січня 2025 року, після чого розпочне підготовку на одному з полігонів у Польщі.
Перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вирушив до України для подальшого проходження навчання.
Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у коментарі для "Радіо Свобода".
Дипломат зазначив, що наступна група добровольців підпише контракти із Збройними силами України 10 січня 2025 року, після чого розпочне підготовку на одному з полігонів у Польщі.
"Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або/і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо, і за океаном", — заявив він.
За словами Боднара, формування підрозділу є виключно добровільним, і стимулювання відбувається через добровільне заохочення. Посол упевнений, що громадяни, які долучаються до цього підрозділу, "будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки".
Дипломат додав, що навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться на українських полігонах, проте не назвав їх кількість.
Нагадаємо, до Українського легіону, який формується на території Польщі, зголосилося вже понад 1000 осіб, які подали відповідні заяви.
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