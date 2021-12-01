Перший прямий контакт з Росією за останній місяць: Блінкен зустрінеться з Кулебою і Лавровим у Стокгольмі

Перший прямий контакт з Росією за останній місяць: Блінкен зустрінеться з Кулебою і Лавровим у Стокгольмі

Зустріч відбудеться у четвер, 2 грудня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Стокгольмі. А після того - з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на представника Державного департаменту.

Зазначається, що Блінкен окремо зустрінеться спочатку з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Згодом Держсекретар США проведе зустріч з Лавровим. У Bloomberg підкреслюють, що це стане першим прямим контактом між офіційними особами США та Росії за останні кілька тижнів.

Відомо, що переговори відбудуться в четвер, 2 грудня, на полях зустрічі міністрів країн Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

У російському МЗС повідомляють, що Лавров також зустрінеться з главою зовнішньої політики Європейського Союзу Жозепом Боррелем у Стокгольмі.

Причиною перемовин стало побоювання Заходу щодо повномасштабного вторгнення до України з боку Росії.

Нагадаємо, 30 листопада на саміті НАТО Росію попередили про серйозні наслідки в разі ескалації конфлікту на українській території.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час саміту закликав союзників готуватися до найгіршого сценарію через стягнення російських військ до українських кордонів. Від НАТО Україна чекає стримування Росії – а це має бути чітка політична позиція Заходу, підготовка нового пакету санкцій, які справді здатні налякати Москву, і посилення обороноздатності України.

Саміт НАТО у Латвії: день розпочався з обговорення ситуації на кордонах України

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