Залужний розпочав роботу на посаді посла у Британії — що відомо

Напередодні ексголовнокомандувач Збройних Сил України нагадав про себе після довгої перерви.
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії.
Про це йдеться у повідомлення "Української правди" із посиланням на інформацію джерела в оточенні ексголовнокомандувача.
За даними ЗМІ, у середу, 10 липня, в Залужного був перший робочий день у Лондоні.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua вже повідомляв, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний саме 10 липня стає до роботи послом України у Великій Британії.
Взимку 2024-го ходили чутки, що Залужний може очолити апарат РНБО України, втім, згодом у МЗС оголосили, що ексголовком очолить посольство у британській столиці.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАЛУЖНИЙ ВИЇХАВ З УКРАЇНИ
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