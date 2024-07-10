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Залужний розпочав роботу на посаді посла у Британії — що відомо

Залужний розпочав роботу на посаді посла у Британії — що відомо

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня розпочав роботу в Лондоні / Фото: ТСН.ua

Напередодні ексголовнокомандувач Збройних Сил України нагадав про себе після довгої перерви.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії.

Про це йдеться у повідомлення "Української правди" із посиланням на інформацію джерела в оточенні ексголовнокомандувача.

За даними ЗМІ, у середу, 10 липня, в Залужного був перший робочий день у Лондоні. 

Нагадаємо, раніше ТСН.ua вже повідомляв, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний саме 10 липня стає до роботи послом України у Великій Британії.

Взимку 2024-го ходили чутки, що Залужний може очолити апарат РНБО України, втім, згодом у МЗС оголосили, що ексголовком очолить посольство у британській столиці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАЛУЖНИЙ ВИЇХАВ З УКРАЇНИ

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