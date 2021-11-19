Перший сніг на поріг: у чотирьох областях України зраділи опадам (відео)

Перший сніг на поріг: у чотирьох областях України зраділи опадам (відео)

Сніг був мокрим.

Щонайменше у чотирьох областях України пішов перший сніг.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 листопада.

Фото та відео білого покриву на дорогах заполонили цієї ночі соцмережі Чернігівської, Сумської, Полтавської та Київської областей. Припорошило трохи і Закарпаття. Втім, сніг був мокрим, і швидко розтанув.

Синоптики прогнозують на сьогодні потепління - до 10 градусів вище нуля. ВІд початку наступного тижня знову похолодає. Натомість на сильні морози із снігопадами в Україні чекають уже на початку календарної зими.

Новини України: щонайменше у чотирьох областях випав перший сніг

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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