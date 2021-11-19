Перший сніг на поріг: у чотирьох областях України зраділи опадам (відео)

Сніг був мокрим.
Щонайменше у чотирьох областях України пішов перший сніг.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 листопада.
Фото та відео білого покриву на дорогах заполонили цієї ночі соцмережі Чернігівської, Сумської, Полтавської та Київської областей. Припорошило трохи і Закарпаття. Втім, сніг був мокрим, і швидко розтанув.
Синоптики прогнозують на сьогодні потепління - до 10 градусів вище нуля. ВІд початку наступного тижня знову похолодає. Натомість на сильні морози із снігопадами в Україні чекають уже на початку календарної зими.
Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.
Читайте також:
- Українські кліматологи обіцяють теплу зиму, але спершу - снігопади та мороз
- Київ засипле першим снігом: синоптики назвали дату
- Зима вже близько: синоптики розповіли українцям, до якої погоди готуватися у найхолоднішу пору року