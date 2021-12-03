Перший сніг приніс проблеми: в Україні населені пункти двох областей через негоду залишилися без світла

Перший сніг приніс проблеми: в Україні населені пункти двох областей через негоду залишилися без світла

Снігопад знеструмив 90 населених пунктів Львівської та Закарпатської області.

В Україні через негоду 3 грудня станом на 07:00 без світла залишилася майже сотня населених пунктів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Внаслідок сильних снігопадів у Львівській та Закарпатській областях без електрики залишилося 90 населених пунктів. Світло у людей зникло через спрацювання системи автоматичного захисту ЛЕП.

Світло у будинках місцевих мешканців відновлюють бригади обленерго.

Відмітемо, що на Україну насувається буря: у всіх західних регіонах, прогнозують синоптики, слід чекати віхоли та пронизливого вітру.

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