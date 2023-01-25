"Перший танковий крок зроблено": у Зеленського відреагували на довгоочікуване рішення Німеччини щодо Leopard

В ОП вітають рішення Німеччини, але наголошують, що Україна потребує "багато "Леопардів".

В Офісі президента прокоментували довгоочікуване рішення Німеччини передати Україні бойові танки Leopard. Керівник ОП Андрій Єрмак вітає рішення Берліна та наголосив, що "перший танковий крок зроблено".

Про це він написав у себе на сторінці у Telegram.

"Перший танковий крок зроблено. Далі - "танкова коаліція". "Леопардів" потрібно багато", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передати Україні 14 танків Leopard 2 власного виробництва. Їх передадуть ЗСУ зі складу Бундесверу.

Напередодні німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела заявило, що Німеччина ухвалила рішення передати Україні основні бойові танки Leopard 2. Цьому передували інтенсивні кількаденні консультації з союзниками, "особливо у Вашингтоні".

За інформацією CNN, які посилаються на представника міністерства оборони Німеччини, на складах Бундесвера є 320 Leopard 2. Скільки з них готові до використання на полі бою - невідомо.

Німеччина допомагає Україні, але є нюанси...

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