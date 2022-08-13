"Перший трактор у світі, що плаває по воді": українець змайстрував чудо-винахід

Житель Черкащини Володимир Жупінас змайстрував трактор, який плаває по воді. Щоби випливсти на глибину, трактор спочатку гребе задніми колесами, а потім запускається пропелер.

Над плавучим агрегатом винахідник мізкував декілька років, а втілив усе за декілька місяців. На борту трактора може сидіти з півдесятка пасажирів.

Детальніше про чудо-винахід – у сюжеті ТСН.

Диво-агрегат майстерно демонструє його власник Володимир Жупінас. Якщо дивитися спереду, то ніби трактор, а якщо - ззаду, то причіп, але на ньому - парасоля, стільці та вудки. Затятий рибалка вирішив, навіщо йому мучитися, у воді мочитися, коли є трактор. Як спустити його на воду - мізкував років п'ять, а все втілив за минулу осінь.

Винахідник розповідає, щоб трактор поплив, трішки його переобладнав: задні колеса від "КрАЗА", передні - від "Джипа". Під цією алюмінієвою обшивкою – пінопласт, залитий піною, а під цією - повітряні піддони, а посередині пропелер.

За словами чоловіка, це – перший трактор у світі, що плаває по воді. І тут, запевняє, він не лукавить. У світі є трактори-амфібії. Але український варіант, каже, крутіший.

Його трактор-човен витримує 650 кілограмів на плаву. Чоловік запевняє, його чудо-винахід екології не шкодить. Ніщо і ніде не підтікає, а вихлопні гази не йдуть у воду. І після плавання техніка й далі може рушати в поле.Для цього треба лишень відкрутити піддони, гепнути ногою, цюкнути молотком і замінити колеса.

Скільки на модифікацію трактора пішло грошей - Володимир не каже. Жінка зізнається, що багато. У затію чоловіка не вірила, але й не зупиняла, бо той дуже впертий, уже понад 40 років разом. Експериментів над тракторами пан Володимир зупиняти не планує. Хоче ще один трактор і модифікувати його ще більше. Може, й війську стане у пригоді. Бо головна мрія черкаського винахідника, щоб Україна перемогла.

Українець змайстрував трактор, який плаває по воді

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