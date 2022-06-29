"Перший урок сьогоднішнього дня": Джонсон заявив, що Путін прорахувався на західному фронті

"Перший урок сьогоднішнього дня": Джонсон заявив, що Путін прорахувався на західному фронті

Борис Джонсон вважає, що Путін добряче помилився, розраховуючи на ослаблення домінування НАТО.

Натомість в результаті своїх дій отримав більше НАТО.

Слова прем'єр-міністр Великої Британії Бориса Джонсона цитує Sky News.

"Перший урок сьогоднішнього дня полягає в тому, що якщо Володимир Путін сподівався, що внаслідок неспровокованого, незаконного вторгнення до України він отримає менше НАТО на своєму західному фронті, то він повністю помилився - він отримує більше НАТО", - сказав він.

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Джонсон додав, що НАТО слід переглянути свою позицію на східному фланзі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не висловлює особливого оптимізму щодо швидкого вирішення війни в Україні.

Зазначимо, що лідери G7 на саміті висміяли Путіна. Західні лідери пригадали фото російського диктатора, на якому він з оголеним торсом позує верхи на коні.

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