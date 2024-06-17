Перший в Україні Проєкт “Навчальна аптека “Подорожник” розпочав роботу у Львові

Місія проєкту – створити комфортні та ефективні умови для навчання і професійного розвитку майбутніх фармацевтів по всій Україні, а також забезпечити високу якість обслуговування клієнтів.

Серед особливостей Проєкту “Навчальна аптека “Подорожник”:

Навчальні класи для теоретичного навчання.

Можливість застосування знань на практиці безпосередньо в аптеці.

Кожен студент-практикант працює під керівництвом досвідченого спеціаліста.

Відкритість для клієнтів, що дає можливість отримувати реальний досвід роботи в аптеці.

“Ми вважаємо своєю місією і ціллю не тільки постійне підвищення кваліфікації фармацевтів, виведення їх на новий рівень, а в першу чергу, людяне спілкування з клієнтами. Крім того, ми хочемо популяризувати професію фармацевта. Робимо гарні аптеки – місця, в яких хочеться працювати. У перспективі ми хочемо, щоб в усій нашій країні, в кожному обласному центрі була мінімум одна навчальна аптека. Я вірю в те, що це початок, що ми будемо змінювати галузь, робити її цікавою і престижною для наших студентів”, – розповів під час відкриття СЕО мережі аптек “Подорожник” Тарас Коляда.

Проєкт “Навчальна аптека” пропонує не лише унікальні можливості для студентів та працівників, а й якісне обслуговування для клієнтів. Відвідувачів аптеки попереджають, що обслуговування може зайняти трохи більше часу. При цьому аптека гарантує якість і відповідність всіх послуг найвищим стандартам. Й саме відкритий для клієнтів формат аптеки забезпечує ефективну практику для молоді, оскільки вона максимально порине в сферу фармації.

“Відкриття першої навчальної аптеки аптечної мережі “Подорожник” – дуже зворушливо, красиво, продумано. Видно, що люди вклали свої знання, досвід, бажання розвивати таку важливу для нас усіх професію фармацевта. Дуже дякую керівництву, менеджменту компанії “Подорожник” за те, що вони зробили такий гарний навчальний центр. Сподіваюся, що такі починання будуть розвиватися, тому що вони дійсно потрібні. Адже хороші фахівці – це наше майбутнє, майбутнє країни. Для наших дітей, студентів я бажаю обрати собі правильну професію, яка є важливою і потрібною. І щоб це зробити їм потрібно ознайомитись, прийти, побачити, спробувати”, – розповіла начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко, яка відвідала відкриття.

Проєкт є значущим внеском у розвиток фармацевтичної освіти та професії фармацевта в Україні, відкриваючи нові перспективи для молоді. Очікується, що завдяки такому формату роботи та навчання галузь фармації буде забезпечена висококваліфікованими кадрами.