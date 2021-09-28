Перший від початку пандемії: круїзний лайнер зустрічали в Одесі з оркестром (фото)

Перший від початку пандемії: круїзний лайнер зустрічали в Одесі з оркестром (фото)

Пасажирський теплохід Sea Dream II під прапором Багамських островів сьогодні пришвартувався біля причалу №15 морського вокзалу.

В Одеський порт сьогодні, 28 вересня, прибув перший з початку пандемії в 2019 році круїзний лайнер Sea Dream II. Його зустрічали з оркестром.

Про це повідомляє адміністрація Одеського порту.

Повідомляється, що лайнер здійснює круїз між портами Середземного і Чорного морів зі стартом у грецьких Афінах. Попередній порт заходу перед Одесою була румунська Констанца.

На борту Sea Dream II подорожують близько 60 туристів, головним чином - громадяни США і Канади. Пасажирський лайнер, який сьогодні відвідав порт, належить до класу мега-яхт і заповнений туристами на 50 відсотків.

Після швартування лайнера в порту туристи зійшли на берег і перейшли на посадку в екскурсійні автобуси.

Нагадаємо:

У лютому 2020 року у порт Одеси зайшов корабель, який побував у Китаї в розпал епідемії коронавірусу.

який побував у Китаї в розпал епідемії коронавірусу. Пізніше круїзні компанії скасували частину суднозаходжень в Одеський порт через пандемію COVID-19.

Новини України: до Одеси вперше за час пандемії прибув круїзний лайнер з іноземними туристами

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