Перший від початку пандемії: круїзний лайнер зустрічали в Одесі з оркестром (фото)

Пасажирський теплохід Sea Dream II під прапором Багамських островів сьогодні пришвартувався біля причалу №15 морського вокзалу.
В Одеський порт сьогодні, 28 вересня, прибув перший з початку пандемії в 2019 році круїзний лайнер Sea Dream II. Його зустрічали з оркестром.
Про це повідомляє адміністрація Одеського порту.
Повідомляється, що лайнер здійснює круїз між портами Середземного і Чорного морів зі стартом у грецьких Афінах. Попередній порт заходу перед Одесою була румунська Констанца.
На борту Sea Dream II подорожують близько 60 туристів, головним чином - громадяни США і Канади. Пасажирський лайнер, який сьогодні відвідав порт, належить до класу мега-яхт і заповнений туристами на 50 відсотків.
Після швартування лайнера в порту туристи зійшли на берег і перейшли на посадку в екскурсійні автобуси.
Нагадаємо:
- У лютому 2020 року у порт Одеси зайшов корабель, який побував у Китаї в розпал епідемії коронавірусу.
- Пізніше круїзні компанії скасували частину суднозаходжень в Одеський порт через пандемію COVID-19.