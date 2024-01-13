Перший візит французького міністра саме до Києва свідчить про пріоритетність України – Кулеба

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне здійснив свій перший візит саме до України буквально на другий день після призначення.

Перший візит новопризначеного міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне саме до Києва є свідченням важливого місця України у пріоритетах французької політики.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з французьким колегою пресконференції у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Важливо, що Стефан здійснив свій перший візит саме до України буквально на другий день після призначення. Наскільки мені відомо, вперше в історії французької дипломатії після Другої світової війни перший візит її глава здійснює саме до України, і це теж свідчення важливого місця України у пріоритетах французької політики", - сказав очільник МЗС.

Він також окремо подякував французькому колезі за те, що його не зупинив черговий масований обстріл Росії.

"Вдячний йому за сміливість, за те, що він не звернув з дороги і прибув до Києва", - зазначив Кулеба.

Глава української дипломатії нагадав, що з перших днів повномасштабної агресії Стефан Сежурне виступив за максимальну політичну, економічну та військову підтримку України.

"Сьогодні він підтвердив мені своє ставлення до України, і ми надзвичайно вдячні йому за це", - акцентував міністр.

Нагадаємо, новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув із візитом до Києва у суботу, 13 січня.

9 січня Еммануель Макрон призначив Габріеля Атталя прем’єр-міністром Франції. Атталь вже оголосив склад свого уряду, в якому зберегли посади більшість ключових фігур з кабінету Елізабет Борн.

До слова, новий прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь виявився майже одеситом.

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