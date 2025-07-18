Перша плавуча сонячна електростанція може з’явитися у Житомирі: який вигляд вона матиме

Першу в Україні плавучу СЕС збудуть у Житомирі / © Житомирська міська рада

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Житомир готується до реалізації безпрецедентного для України проєкту — будівництва плавучої сонячної електростанції. Ця інноваційна ініціатива є ключовим кроком у прагненні міста досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

Про це повідомили у Житомирській міській раді.

Стратегічна необхідність та екологічні переваги

Оскільки Житомир обмежений у вільних земельних ресурсах для розміщення потужних наземних СЕС, місто звернуло увагу на водні простори. Річка Тетерів, з її каскадом водосховищ значної площі, буде використовуватися для такого проєкту.

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«Ідея будівництва плавучої сонячної електростанції має кілька цілей. Передусім — це виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Окрім цього, розміщення станції на воді дозволяє зменшити нагрівання та випаровування води, що позитивно вплине на екологічний стан річки Тетерів. Ми хочемо поєднати енергетичну ефективність із реальним екологічним ефектом», — пояснює Борис Пахолюк, директор комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради.

Борис Пахолюк, директор комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради. / © Житомирська міська рада

Міжнародний досвід та перспективи співпраці

Подібні плавучі електростанції вже успішно функціонують у країнах Європейського Союзу, США та Китаї, тоді як для України це буде перший такий об’єкт. Міжнародний досвід підтверджує, що за умови дотримання міжнародних стандартів (наприклад, покриття не більше 40% водної поверхні), такі станції не лише безпечні, а й корисні для довкілля.

Першу в Україні плавучу СЕС збудуть у Житомирі. / © Житомирська міська рада

Найближчим часом Житомир планує підписати меморандум про співпрацю з двома міжнародними компаніями — турецькою та норвезькою. Разом із ними буде розроблено техніко-економічне обґрунтування проєкту, що включатиме обов’язкову оцінку впливу на навколишнє середовище.

Житомир має намір збудувати першу в Україні плавучу СЕС. / © Житомирська міська рада

«Наразі мова не йде про початок будівельних робіт. Спочатку мають бути проведені детальні дослідження, які дозволять визначити потужність станції, оптимальні технічні рішення та її вплив на навколишнє середовище», — пишуть у міськраді.

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Нагадаємо, в Україні 2024 року прискорилося будівництво сонячних електростанцій завдяки тому, що держава скасувала для інвесторів мито та сплату ПДВ на імпорт обладнання.