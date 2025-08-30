Перших 18-22-річних чоловіків уже не випустили за кордон: основні причини та "сюрпризи" для решти

Кордон / © ТСН

Чоловіки віком 18–22 років тепер мають право виїжджати з України, однак прикордонники вже зафіксували випадки відмов.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, нові правила не стосуються тих, хто працює на державній службі та підпадає під пункт 2.14 перетину кордону. Такі громадяни можуть залишати країну лише у службових відрядженнях.

«За ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці з цієї вікової категорії вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, яка дозволяє тільки в службове відрядження», — наголосив Демченко.

Які документи потрібні

Для перетину кордону чоловікам 18–22 років необхідно мати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі («Резерв+»).

Демченко також уточнив, що прикордонники перевіряють дані через систему «Оберіг». У кількох випадках було відмовлено у виїзді через перебування громадян у розшуку.

За словами речника, масового ажіотажу на кордонах не спостерігається, попри заяви російської пропаганди. Потік залишається стабільним: молоді чоловіки як виїжджають, так і повертаються до України.

«Аналіз показує, що масового ажіотажу, як до прикладу особливо російські ресурси намагаються подати, що це „масова втеча“, цього не спостерігається. На пасажиропотік це суттєво не вплинуло, фактично як був раніше, таким і залишається», — пояснив він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 26 серпня вніс зміни до правил перетину державного кордону. Відтепер усі чоловіки віком від 18 до 22 років мають право виїжджати з України під час воєнного стану без обмежень.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що це рішення не послабить обороноздатність країни, а навпаки — допоможе зберегти молоде покоління для майбутнього України. За його словами, проблема з можливістю виїзду для цієї категорії громадян накопичувалася, тож влада ухвалила рішення після обговорень із військовими та представниками освітнього середовища.