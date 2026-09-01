Перший день «фантомів» здивував цифрами: у поліції назвали кількість порушень

«Фантоми». / © Олексій Білошицький

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У Києві та Київській області відновили роботу «фантомні патрулі». Лише за перший день, 31 серпня, вони зафіксували сотні порушень швидкісного режиму.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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За його словами, за результатами роботи «фантомів» було винесено 810 постанов за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі.

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«810 постанов за один день — це насамперед 810 випадків нехтування встановленими обмеженнями швидкості», — наголосив Білошицький.

Наразі три «фантомні патрулі» працюють у Києві та Київській області. Надалі їх планують запустити і в інших регіонах, а загальну кількість таких автомобілів — збільшити.

Що таке «фантоми» і як вони працюють

«Фантоми». / © Олексій Білошицький

«Фантоми» — це спеціальні автомобілі поліції, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Вони обладнані системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму.

Такі автомобілі можуть вимірювати швидкість інших транспортних засобів як під час власного руху, так і коли стоять на місці. Система працює в обох напрямках — фіксує порушення як у попутному, так і в зустрічному потоці.

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Після фіксації перевищення швидкості система зчитує номерний знак, перевіряє його в базах даних і передає інформацію до системи автоматичної фіксації. Після обробки даних автоматично формується постанова про адміністративне правопорушення.

У більшості випадків водія при цьому не зупиняють.

Водночас «фантоми» оснащені й відеокамерами для неавтоматичної фіксації порушень. Якщо поліцейські побачать грубе порушення, наприклад створення аварійної ситуації, вони можуть зупинити автомобіль і оформити матеріали на місці.

У поліції наголошують, що головна мета використання «фантомів» — зменшення кількості ДТП, загиблих і травмованих на дорогах.

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Нагадаємо, у багатьох містах України влада запровадила обмеження на кількість безкоштовних поїздок для окремих категорій пільговиків, зокрема пенсіонерів. Зокрема, у Львові не більше 60 безкоштовних поїздок на місяць за пільговою карткою «ЛеоКарт». Якщо перелімітити, літніх людей штрафують, через що вони змушені звертатися до суду.

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