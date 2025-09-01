Перший день осені: синоптики оновили прогноз погоди

Температура вдень сьогодні становитиме +26…31°С / © Pixabay

Сьогодні, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких областях водночас пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. У південній частині, вдень і в центральних, східних та Сумській областях місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Температура вдень сьогодні становитиме +26…31°С. У східних областях буде в межах +30…34°С, місцями сильна спека до +35…37°С.

У Києві 1 вересня буде сонячно, без суттєвих опадів, із температурою близько +27°С.

Нагадаємо, за довгостроковим прогнозом “Українського гідрометцентру”, нинішній вересень, на відміну від торішнього, не очікується занадто теплим. Якщо торік середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси, то нині вона перебуватиме у межах норми. Тобто від 13 до 18 градусів тепла, у Карпатах +11-12 градусів, це на 6-8 градусів нижче, ніж у серпні.