Мирні переговори в Абу-Дабі

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Сьогодні, 10 листопада, розпочинаються мирні переговори України та Росії за участю США, що пройдуть в Абу-Дабі (ОАЕ). Вони триватимуть два дні — впродовж 10 та 11 листопада.

ТСН ділиться актуальними оновленнями щодо перебігу переговорів.

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Що відбувається на переговорах в Абу-Дабі

О 14:40 стало відомо, що на сьогодні мирні перемовини завершилися. Вони відновляться завтра, 11 листопада, вранці. Про це повідомили у СЗР.

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Під час тристоронніх перемовин в Абу-Дабі спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює готовність до завершення війни проти України «за належних умов».

Попри сумніви партнерів щодо щирості Кремля, під час особистих контактів російська сторона декларує прагнення до мирного врегулювання.

Водночас Кушнер зазначив, що Росія ставить аналогічні запитання стосовно реальної готовності України та Європи до миру. Про це дипломат повідомив у спілкуванні з пресою, підкресливши, що такі висновки були зроблені за підсумками його спільних контактів зі Стівом Віткоффом.

Фото: пресслужба СЗР

Фото: пресслужба СЗР

Фото: пресслужба СЗР

Фото: пресслужба СЗР

Фото: пресслужба СЗР

Фото: пресслужба СЗР

Фото: пресслужба СЗР

Фото: пресслужба СЗР

Фото: пресслужба СЗР

О 13:40 у переговорах розпочалася перерва. Після неї делегації продовжать роботу. Про це повідомляє джерело ТСН в делегації. Наразі сторони проговорили гарантії безпеки для України та Європи. Окремо обговорювалися вимоги РФ щодо гарантій безпеки. Минулого тижня саме це питання обговорювали американська, європейська та українська делегації в Брюсселі.

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Спецпосланець президента США Дональда Трампа з мирних переговорів Стів Віткофф опублікував нову заяву, в якій підтвердив повне узгодження спільної позиції союзників. Заява була опублікована після проведення спільної зустрічі делегацій України, США та Європи.

«Будь-які майбутні домовленості повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежне ухвалення рішень та надавати надійні гарантії безпеки для України», — заявив Віткофф.

Головним завданням союзників залишається створення реально діючої системи безпеки. Вона має надійно захистити Україну на роки вперед та сформувати той необхідний рівень довіри, без якого підписання будь-яких мирних угод залишається неможливим.

Надалі США, Україна та європейські країни продовжать тісну взаємодію упродовж усього переговорного процесу. Спільною метою союзників залишаються розширені багатосторонні дискусії з обов’язковим залученням Європи.

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О 12:11 президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зеленський наголосив, що делегації старатимуться, аби цього разу перемовини були результативними.

«Україна та партнери налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків, напрацювання дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру. Потрібно, щоб і російська позиція була аналогічною», — пише Зеленський.

Зеленський домовився з президентом Фінляндії про подальшу координацію дій. Незабаром Зеленський отримає детальний бриф від делегації України на мирних переговорах.

Об 11:25 з’явилися перші фото з мирних переговорів. Ними поділилася прессекретарка Рустема Умєрова.

Рустем Умєров о 10:35 повідомив, що розпочався тристоронній етап переговорів Україна — Росія — США. На порядку денному перебуває питання припинення бойових дій та наближення миру.

На перших відео, що з’явилися в Мережі, видно, як сторона, що приймає переговори, оголошує промову. У цей момент російська делегація щось записує у блокноти. Українська делегація слухає промову.

Україна розпочала зустрічі в Абу-Дабі

Очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров повідомив, що Україна вже розпочала зустрічі в межах мирних переговорів в Абу-Дабі.

«Перша зустріч — з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів», — пише Умєров.

Далі відбудуться перемовини з РФ та США.

Україну представляють Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Пріоритетами України на переговорах визначено:

Припинення бойових дій. Надійні післявоєнні гарантії безпеки. Економічне відновлення і розвиток України. Гуманітарні кроки.

Заяви Буданова та Арахамії перед мирними переговорами в Абу-Дабі

Зранку 10 листопада очільник Офісу Президента Кирило Буданов опублікував фото та коротке повідомлення перед початком мирних переговорів:

«Довга дорога, попереду багато складної роботи, але головне — потрібні конкретні результати».

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що Україна нічого не очікує від першого раунду переговорів в Абу-Дабі, але має очікування від другого. Про це він заявив журналістам DW.

Склад делегацій на мирні переговори в Абу-Дабі

Стали відомі повні поіменні склади делегацій України, ключових країн Європи, НАТО, Євросоюзу та Росії, які беруть участь у тристоронніх переговорах щодо завершення війни 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Українську делегацію представляють:

Очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця Заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія Фаховий аналітик від Служби зовнішньої розвідки.

Європу на перемовинах представляють високопосадовці та дипломатичні радники провідних країн: Гюнтер Зауттер — радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Еммануель Бонн — радник президента Еммануеля Макрона, Джонатан Павелл — радник прем’єра Великої Британії Кіра Стармера та Фабріціо Саджо — радник прем’єрки Італії Джорджі Мелоні.

Від міжнародних інституцій та Альянсу до переговорної групи увійшли керівник апарату генсека НАТО Марка Рютте — Джеффрі ван Леувен, очільник кабінету голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн — Бйорн Зайберт, а також головна радниця із зовнішньої політики президента Європейської ради Антоніу Кошти — Анна-Марія Бура.

Російську делегацію очолив помічник Путіна Володимир Мединський. До основного складу делегації РФ також увійшли заступник очільника МЗС Сергій Рябков та начальник служби оперативної інформації ФСБ Олексій Комков.

Окрім того, від російської сторони сформовано експертну групу, до якої залучені заступник начальника оперативного управління Генштабу Юрій Жигарловський, керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитро Мінаєв та директор департаменту МЗС РФ з питань контролю над озброєннями Олег Постников.

Путіну хочуть «намалювати» перемогу без Донбасу

Останні заяви Дональда Трампа про швидку «велику угоду» викликають серйозне занепокоєння у Києві та Європі, адже мало хто вірить у відкриття вікна для реальної дипломатії. За даними The Economist, квапитися американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера змушують результати проміжних виборів у США та ризик розслідувань.

Водночас Україна скептично оцінює шанси на прорив і вважає, що Путін прагне продовжувати війну цієї зими, знищуючи критичну інфраструктуру України. Росія показала «гнучкість» у переговорах лише після того, як США запропонували включити до порядку денного ширші питання європейської безпеки.

Критики вважають, що це дає Москві важіль для висунення нереалістичних вимог і затягування війни під виглядом дипломатії. Попри це, реальним мінімальним результатом перемовин можуть стати локальні припинення вогню та обміни полоненими на менш критичних ділянках фронту.

Щоб спокусити Кремль на угоду, американці пропонують суперечливі рішення: повернення РФ на європейські енергетичні ринки та «картографічну хитрість». Вона полягає у зміні адміністративних кордонів України, аби Росія могла заявити про «повний контроль» над Донбасом без фактичного захоплення тих міст, які досі утримують ЗСУ. Україна та її європейські партнери виступають категорично проти таких ідей.

Фінансове забезпечення повоєнної безпеки — ще одна проблема. Україна наполягає на масштабній військовій та фінансовій допомозі протягом 10 років для утримання 800-тисячної армії та відновлення країни. Америка вважає такі витрати надмірними і наполягає на достатності власних гарантій, а готовність Європи брати на себе такі фінансові зобов’язання залишається під запитанням.

«Гнучкість» України та РФ у питанні Сходу

Напередодні тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі 10–11 листопада з’явилася інформація про зрушення у позиціях Києва та Москви. Попри радикальні публічні заяви щодо приналежності східних областей, посадовці зі США у коментарі BBC зазначили, що за зачиненими дверима обидві сторони демонструють певну поступливість щодо майбутнього статусу цих територій.

Головним розколом залишається доля Донеччини. Російська сторона наполягає на передаванні їй під контроль усієї території регіону, тоді як українське керівництво прагне зафіксувати лінію бойових дій, аби зберегти оборонно важливі рубежі.

За переконанням американських дипломатів, досягти територіального компромісу неможливо окремо від створення нової глобальної карти безпеки. Обидва блоки питань нерозривно пов’язані, тому жодне з рішень не може бути ухвалене окремо від іншого.

Для Києва під цією системою розуміють насамперед дієві зобов’язання партнерів захистити країну від повторного нападу. Натомість Кремль намагається використати переговори для витіснення НАТО зі Східної Європи. Американський проєкт пропонує систему деескалації, кризові лінії зв’язку та повернення до роботи Ради НАТО-Росія.

Як поразка республіканців може вплинути на хід переговорів

Нагадаємо, росіяни приїхали на переговори в ОАЕ з вимогою укласти ширшу угоду щодо безпекової архітектури Європи, що фактично дублює Кремлівський ультиматум грудня 2021 року про повернення НАТО до кордонів 1997 року. Водночас після поразки республіканців та Дональда Трампа на проміжних виборах 3 листопада обидві палати Конгресу опинилися під контролем демократів, а команда президента готується до масштабних розслідувань.

Про перспективи допомоги Україні та вплив результатів виборів на переговори з РФ ТСН.ua поспілкувався з директором Центру міжнародних досліджень Володимиром Дубовиком.

Експерт зазначає, що передумов для прогресу в «мирному процесі» наразі немає, адже позиції сторін та США як посередника не змінилися. При цьому держсекретар Марко Рубіо вже заявив, що результати виборів не змінять зовнішньополітичний курс адміністрації.

Водночас політика Трампа опиниться під жорстким тиском Конгресу, де плануються слухання щодо обмеження доступу України до Starlink/Starshield, розвідданих та дизельної оборудки з РФ. Також очікується розгляд справи щодо імпічменту Піта Гегсета, що додатково ускладнить адміністрації Трампа кроки до зближення з Москвою.

Підтримка України може об’єднати демократів та частину республіканців, чиє ставлення до Трампа суттєво змінилося після поразки.

«У республіканців теж зараз домінує розчарування президентом та зникла частина страху перед ним… Більше того, багато хто вже готовий дистанціюватися від президента. Він знову стає токсичним. Бачимо це навіть на рівні віцепрезидента, не кажучи вже про інших. Так, деякі республіканці-друзі України залишать Конгрес, але голоси все ж будуть», — підсумовує експерт.

Чого хочуть США від переговорів в Абу-Дабі

Сполучені Штати планують звернутися до Росії з питанням, чи погодиться Москва на гарантії безпеки для України в межах потенційної мирної угоди про завершення війни. Про це пише Politico з посиланням на американських посадовців.

Вашингтон має намір офіційно з’ясувати ставлення Москви до ініціативи надати Україні гарантії на зразок статей 4 та 5 Статуту НАТО. Водночас поки незрозуміло, як саме забезпечити такі зобов’язання поза межами НАТО, а територіальні вимоги Росії досі не узгоджені.

Politico припускає, що Володимир Путін навряд чи підтримає ініціативу, адже вона може передбачати посилення військової присутності біля кордонів РФ. Раніше російський диктатор вимагав відмови України від НАТО та обмеження війська, що президент Володимир Зеленський категорично відкинув.

Представники адміністрації Дональда Трампа вважають, що без участі європейських держав досягти припинення війни буде складно. Вони позитивно оцінюють залучення європейських партнерів і схвально відгукнулися про нещодавню спільну телефонну розмову за участю Путіна, президента Фінляндії та прем’єр-міністра Норвегії, яка була узгоджена з Києвом.

Тим часом європейські лідери намагаються сформувати власний дипломатичний канал для безпосереднього спілкування з Москвою. Колишній фінський чиновник Джоел Ліннайнмякі зазначив, що Європа поступово відходить від політики відмови від контактів із Путіним і більше не хоче покладатися лише на посередництво американської адміністрації.

Західні ЗМІ розкритикували адміністрацію Трампа та її дії перед переговорами

У The Washington Post розкритикували переговорний план США, зазначаючи, що переговорники Трампа потрапили у пастку Кремля. Заклик до створення «ширшої архітектури європейської безпеки» в межах мирної угоди на переговорах в Абу-Дабі викликав занепокоєння європейських чиновників та експертів, які вважають, що це формулювання повністю перегукується з тезами Кремля.

Видання наголошує, що Росія вже святкує стратегічну перемогу, адже Путін давно намагається виправдати вторгнення нібито загрозою з боку НАТО. Подібні обговорення створюють враження, що адміністрація Трампа підтримує безпідставні заяви Москви та поступається її вимогам щодо впливу на безпеку Європи. Європейські чиновники наполягають: Росія повинна припинити війну до розгляду будь-яких питань безпеки континенту.

Переговорну групу США очолюють Стів Віткофф та Джаред Кушнер, чий брак досвіду викликає застереження у фахівців. Деніел Фрід, колишній помічник держсекретаря США, зауважив, що переговорники не прислухаються до професіоналів і не розуміють, з чим мають справу, адже розмови про повоєнну європейську архітектуру є виключно російським наративом.

Посадовці служб безпеки побоюються, що Росія користується недосвідченістю спецпосланців Трампа, які вже пропонують перспективу ділових угод ще до укладення угоди про припинення вогню.

Експерти нагадують, що стратегічні угоди та архітектура безпеки між Росією та Заходом існували й раніше, поки сама Москва їх не зруйнувала вторгненням в Україну та Грузію. На думку аналітиків, в основі дій американських посланців лежить помилкова передумова, ніби війна — це лише непорозуміння, а РФ має законні інтереси безпеки.

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