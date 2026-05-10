Перший день "перемир’я": РФ не припинила штурми та обстріли по всій лінії фронту — Генштаб

Військові підбили підсумки першого дня так званого «перемир’я». Так, за минулу добу на фронті зафіксували 147 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як зазначили у відомстві, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська за добу 30 разів обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти, зокрема один раз — із РСЗВ. Також зафіксовано дві штурмові атаки.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти дев’ять разів атакували українські позиції поблизу Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового та Нововасилівки. На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку росіяни п’ять разів намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Лимана, Зарічного, Ямполя та Озерного. Ще дві штурмові дії відбулися на Слов’янському напрямку — в районі Різниківки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували поблизу Тихонівки. На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 11 атак у районах Іллінівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки.

Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку — там Сили оборони зупинили 28 штурмів противника. Бої тривали поблизу Білицького, Никанорівки, Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Василівки, Удачного та низки інших населених пунктів.

На Олександрівському напрямку російські війська п’ять разів намагалися просунутися вперед у бік Олександрограда, Січневого, Вороного та Соснівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 27 атак у районах Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Святопетрівки, Чарівного та інших населених пунктів.

Водночас на Оріхівському та Придніпровському напрямках штурмових дій не зафіксували. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ також не виявлено.

Також у Генштабі зауважили, що втрати російської армії за добу склали 840 військових. Також Сили оборони знищили: три бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1489 безпілотних літальних апаратів, 227 одиниць автомобільної та три одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, у ніч проти 10 травня Росія атакувала Україну 27 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили або подавили всі ворожі цілі. Окупанти запускали Shahed, «Гербера», «Італмас» та «Пародію» з території РФ. До відбиття атаки залучали РЕБ, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем. Попередньо, влучань не зафіксовано.

