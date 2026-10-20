Перший сніг 2026 року: коли зимове похолодання з Європи дістанеться України

Перший сніг

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Осінь 2026 року тішить відносним теплом, проте метеорологічні служби Центральної Європи вже зафіксували перші сигнали близької зміни сезонів. Угорське видання Vaol.hu оприлюднило довгострокові прогнози щодо перших снігопадів та хвилі холоду, яка насувається на регіон.

Від Альп до Карпат: як європейське похолодання дістанеться України

Західна та Центральна Європа вже відчули перший подих зими. У високогірних районах Альп (на території Австрії, Швейцарії та Італії) й у Піренеях випали перші десятки сантиметрів снігу. Вологі повітряні маси з Атлантики, зустрівшись із холодними висотними потоками, утворили стійкий зимовий покрив у горах.

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Цей атмосферний фронт поступово зміщується на схід. Для України це традиційно означає, що за кілька тижнів після гірських снігопадів у Центральній Європі холодні повітряні маси досягають Карпат, а згодом — західних та північних українських областей.

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Коли чекати на перший сніг в Угорщині та Україні

За розрахунками провідних міжнародних метеорологічних моделей, зокрема AccuWeather та EaseWeather, синоптичний сценарій у сусідній Угорщині та на заході України розгортатиметься практично синхронно завдяки спільному атмосферному циркуляційному басейну.

Терміни та температурний режим у низовинах

Перші мокрі сніжинки на рівнинній території Центральної та Східної Європи передбачаються у другій половині листопада — орієнтовно в період із 22 по 26 листопада. Саме в ці дні стовпчики термометрів уночі стабільно переходитимуть через нульову позначку, опускаючись до від’ємних значень.

Ситуація в гірських масивах

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У високогір’ї формування зимових умов відбуватиметься значно швидше. На найвищих вершинах Угорщини (зокрема в масивах Кекеш і Бюкк) та в Українських Карпатах поодинокі короткочасні снігові заряди можливі й раніше, проте поява постійного снігового покриву прогнозується не раніше кінця місяця.

Динаміка порівняно з минулим роком

Цьогорічний перехід до зимового режиму дещо запізнюється. Для порівняння, у 2025 році мокрий сніг випадав ще в жовтні, а повноцінна зимова погода вкрила Карпати та прилеглі території вже 18–20 листопада. У 2026 році початок повноцінної зими зміщується в середньому на один-два тижні.

Якою буде зима 2026–2027 років для нашого регіону

Сезонні синоптичні моделі окреслюють спільну тенденцію для країн Центральної та Східної Європи. Найближча зима обіцяє бути помірною, але з виразними контрастами між першою та другою половинами сезону.

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Старт календарної зими пройде у відносно м’якому режимі. Протягом листопада та грудня середня середня температура повітря в Україні та Угорщині утримуватиметься на 1–2 °C вище за багаторічну кліматичну норму. Суттєвих і тривалих заморозків наприкінці осені не передбачається. Перший листопадовий сніг на рівнинній території нашого регіону матиме тимчасовий характер. Через постійні температурні коливання та недостатньо промерзлу поверхню ґрунту сніговий шар швидко танутиме, тому утворення довготривалих кучугур до настання січневих холодів малоймовірне.

Справжній зимовий поворот із відчутним зниженням температури очікується вже на початку січня 2027 року. Саме в перший місяць нового року зростає ймовірність затяжних морозних періодів, супроводжуваних інтенсивними снігопадами та утворенням стійкого снігового покриву.

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