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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1791
Час на прочитання
2 хв

Перший випадок: у Запоріжжі людина захворіла на ботулізм, вколовши ботокс

Це незвичний для нашої країни та області випадок, який раніше не фіксувався у регіоні.

Укол ботоксу

Укол ботоксу / © Credits

В Запоріжжі зафіксували ятрогенний ботулізм, який виникає внаслідок введення ботулотоксину при проведенні косметологічної маніпуляції. Людина захворіла після уколу ботоксу.

Про це повідомили у Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

Медиками була надана необхідна медична допомога, пацієнтам було введено протиботулічну сироватку.

Ботулізм – це серйозне, іноді смертельне захворювання, що вражає нервову систему, спричинене ботулотоксином. А він вражає насамперед своєю нейротоксичною дією, що призводить до блокування нервових імпульсів. Це спричиняє параліч м’язів, що може бути використане в медицині для розслаблення м’язів, як у випадку з косметичними процедурами, так і для лікування деяких захворювань.

Які симптоми хвороби

Фахівці пояснюють, що при потраплянні ботулотоксину з їжею у травну систему викликає тяжке отруєння та проявляється найчастіше такими симптомами як:

  • м’язова слабкість (важко рухатися, говорити, дихати),

  • сильно виражена сухість у роті,

  • нечіткий зір (немов “сітка” або “туман” перед очима) та/або виражене двоїння предметів.

Ці симптоми пов’язані з паралічем м’язів, тому за підозри на ботулізм необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Токсин, який викликає ботулізм, не можна визначити за кольором або смаком, адже зазвичай консерви та інші продукти, в яких є збудник ботулізму, не змінюють зовнішнього вигляду.

“Пакування у вакуум риби чи копченого м’яса не гарантує їхньої безпеки. Тому важливо вживати у їжу тільки сертифіковану продукцію, виготовлену згідно з санітарними вимогами. Зберігати чи перевозити ковбаси, шинку, вуджену рибу тощо треба лише в холодильнику”, — завершили у центрі.

Нагадаємо, у Дніпрі зареєстровано перші 2025 року випадки захворювання на ботулізм, один із яких – летальний.

Дата публікації
Кількість переглядів
1791
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