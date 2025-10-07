Перший випадок в Україні: суд покарав працівника ТЦК, який вдарив учителя у Харкові

У Харкові засудили військового ТЦК за побиття громадянина / © pixabay.com

На початку травня 2025 року в Харкові трапився резонансний інцидент: працівник ТЦК під час перевірки документів вдарив кулаком чоловіка. Потерпілим виявився місцевий учитель, який мав законне бронювання від мобілізації.

Відеозапис цього конфлікту швидко поширився в мережі, викликавши широкий осуд у суспільстві.

Після тяганини, яка тривала понад п’ять місяців, суд визнав військового винним та призначив суворе покарання.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Працівник ТЦК побив чоловіка під час перевірки документів

На початку травня 2025 року у Харкові працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив кулаком в живіт хлопця.

Відео з інцидентом опублікували місцеві Telegram-канали.

Конфлікт під час оповіщення: співробітник ТЦК двічі вдарив у живіт хлопця

«У хлопця перевіряли документи. Під час розмови його вдарили кулаком, а через деякий час посадили в бус та відвезли», — йшлося в повідомленні.

На опублікованому відео було помітно п’ять співробітників ТЦК, при цьому поліцейських на відео не видно.

У Харківському обласному ТЦК та СП, коментуючи інцидент, зазначили, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина». Деталей там не повідомили, натомість зазначили, що засуджують таку поведінку колеги й призначили службове розслідування.

Ким виявився потерпілий

Харківський міський голова Ігор Терехов після інциденту розповів, ким виявився потерпілий.

За його словами, чоловік, якого побив працівник ТЦК — вчитель історії, прав людини та «Захисту Вітчизни». Мер міста наголосив, що чоловік мав бронювання від мобілізації та надав працівникам ТЦК відповідні документи.

Згодом у ЗМІ повідомили, що потерпілими виявився Юрій Федяй.

Ігор Терехов (ліворуч) та Юрій Федяй (праворуч) / © Ігор Терехов, мер Харкова

«Постраждалий — наш харків’янин. Вчитель історії та прав людини. Класний керівник 8 класу. Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Все це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили», — зазначив Терехов.

Він наголосив, що у ТЦК працює багато достойних людей, однак є випадки, які підривають довіру громадян до держави.

«Такі випадки, як цей, б’ють по довірі до держави й знецінюють подвиг справжніх захисників. Вони грають на користь ворогу й розколюють суспільство зсередини», — зауважив міський голова.

Оголошення про підозру та переведення на службу в бойову бригаду

У поліції Харківської області 21 травня розповіли, що повідомили про підозру військовослужбовцеві Харківського територіального центру комплектації та соціальної підтримки, який під час перевірки документів у військовозобов’язаного вдарив його.

Як стало відомо згодом, підозрюваним виявився Сергій Воловик.

Сергій Воловик / © Суспільне

Водночас у поліції зазначили, що потерпілий звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину, після чого правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Згодом начальник Харківського обласного ТЦК і СП Олександр Конєв в інтерв’ю для «Фактів ICTV» повідомив, що військовослужбовця, якого обвинувачують у побитті вчителя, перевели служити в бойову бригаду.

За його словами, у травні конфлікт виник із двома чоловіками, які відмовлялися показати документи та ображали військових. Один із них утік. Коли працівник ТЦК «не стримався», інший чоловік надав документи, що підтверджують його статус учителя та бронювання.

Конєв визнав, що дії його співробітника були неправомірними та стали перевищенням повноважень.

Очільник Харківського обласного ТЦК і СП розповів, що військовослужбовець має III групу інвалідності. Конєв також додав, що чоловіка призвали до Збройних сил іще у 2022 році. Упродовж своєї служби він воював у складі одного з підрозділів на Ізюмському та Авдіївському напрямках, де зазнав бойового поранення. Після цього військовий три місяці відновлювався в госпіталі, а з 2023 року почав службу в ТЦК.

Розгляд справи та вирок суду

Як розповідало Суспільне, перше судове засідання у цій справі відбулося 10 червня.

Тоді потерпілий Юрій Федяй подав цивільний позов, вимагаючи компенсації 300 тисяч гривень за моральну шкоду, а також покриття 21 тисячі гривень на юридичні послуги.

Згодом відбулися засідання, на яких допитували свідків: працівників ТЦК та жінку, яка бачила події, що відбувалися 11 травня, зі своєї квартири в багатоповерхівці.

Під час судових дебатів 3 жовтня у Харкові прокурори звернулися до суду з вимогою призначити Сергію Воловику покарання у вигляді чотирьох років обмеження волі.

У вівторок, 7 жовтня справа про побиття вчителя історії в Харкові отримала судове рішення.

Судове засідання 7 жовтня / © Суспільне

Суд визнав Сергія Воловика винним за статтею про хуліганство та призначив покарання у вигляді обмеження волі терміном на три роки.

Окрім цього, суд також задовольнив цивільний позов про відшкодування збитків. Суд ухвалив стягнення з колишнього працівника ТЦК на користь потерпілого вчителя моральної шкоди у розмірі 150 тисяч гривень.

Рішення суду набуде чинності після закінчення терміну на оскарження. Згідно із законом, підсудний має 30 днів на подання апеляції.

Розгляд справи щодо побиття працівником ТЦК вчителя у Харкові / © Суспільне

Як повідомляє Суспільне, потерпілий Юрій Федяй зазначив, що його головною метою було довести, що він не провокував працівників ТЦК, і суд це підтвердив.

Він подякував усім, хто його підтримав — рідним, друзям та особливо всім українцям у соцмережах. За його словами, саме увага громадськості допомогла досягти такого судового результату.

Водночас прокурор Сергій Яковенко залишився задоволений вироком. Він пояснив, що суд підтвердив їхню початкову кваліфікацію: це було хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю.

Представниця потерпілого Юлія Палагіна вважає цей вирок дуже важливою подією, оскільки в Харкові раніше не було випадків, коли справу проти працівника ТЦК доводили до кінця, і він отримував покарання за свої неправомірні дії.

Палагіна наголосила, що це рішення суду має стати сигналом для людей: якщо вони бачать щось незаконне, не треба боятися, а необхідно заявляти про це і відстоювати свої права.

«Майже у всіх випадках, принаймні по місту, ще не було жодного вироку, де доводили справу до кінця, і був покараний працівник ТЦК за свавілля, яке він вчинив. Тому принциповим саме в цій справі є показати людям, що якщо вони є свідками чогось протиправного, не потрібно боятися і треба заявляти, відстоювати свої права. Й це такий у нас прецедент, вперше саме в Харкові, і по Україні в цілому, було проголошено вирок пов’язаний саме з обмеженням волі», — зазначила Юлія Палагіна.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.