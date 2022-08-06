Персонал ЗАЕС піддається катуванням, мешканці Енергодара намагаються виїхати з міста - мер

Персонал АЕС станції перебуває там попри те, що напередодні її обстріляли. Крім того, людеей піддають катуванням та постійному психологічному тиску.

Про це в ефірі "24 каналу" розказав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, місцеві жителі панікують і бояться.

"Мешканці тимчасово окупованого Енергодара задля своєї безпеки намагаються евакуюватися на територію, підконтрольну Україні. Попри те, у величезній черзі на блокпосту у Василівці, звідки можна виїхати до Запоріжжя, потрібно чекати п'ять-шість днів, люди все одно готові йти на такий крок", - наглошує Орлов.

Від початку окупації міста, приблизно, близько половини мешканців виїхали. До 24 лютого там проживало понад 50 тисяч людей.

Втім, міський голова прогнозує, що кількість охочих покинути місто буде зростати. Адже зберігається ядерна та радіаційна загроза у місті.

"Це може стати наступним кроком до гострішої проблеми з фахівцями, які обслуговують АЕС. Ми вже маємо відтік фахівців, які не вважають, що вони їхня безпека буде гарантована, якщо вони продовжать роботу на станції", - пояснив мер Енергодара.

Нагадаємо, російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.

Потім увечері російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню.

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