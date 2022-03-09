Персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції катують - Галущенко

Працівники станції фізично та психологічно виснажені.

Персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції піддається катуванням.

Про це у повідомленні у Facebook заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"До того, за наявною у нас інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях. Пропагандистська машина Росії створить черговий фейк, який буде демонструвати своїм громадянам та міжнародній спільноті для виправдання власних злочинів", - зауважив він.

Працівники Запорізької атомної станції вже 4 дні утримуються в заручниках. Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки. Працівники станції фізично та психологічно виснажені.

"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об’єктів та закрити небо над Україною.

Аварія на атомних станціях внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на Росії. Якщо таке станеться, європейцям доведеться змінити затишок своїх осель на радіаційні укриття. Разом ми маємо покласти край ядерному тероризму Росії. Це потрібно зробити зараз – допоки не стало надто пізно", - резюмував він.

Нагадаємо, що кілька днів тому російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС.

Додамо, що водночас російські пропагандисти переодягли своїх солдатів у форму концерну NOVARKA, щоб зняти постановчий сюжет про "гуманітарну допомогу" в зоні ЧАЕС.

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