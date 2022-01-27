Персональна вигода кожному клієнту: як грати, економити та заробляти з Moneyveo

Шукаєте фінансовий сервіс, з яким не лише вигідно, а й драйвово? Придивіться до Програми лояльності від компанії Moneyveo.

З нею справжні геймери накопичують "ігрові монети" і обмінюють їх на бали Fishka, а найраціональніші клієнти беруть кредити зі знижками на процентну ставку до 99%.

Програма "Рівні лояльності"

Розроблена для користувачів сервісу, які знають, як заощаджувати на кредитах. Клієнт, який оформив більше 1 кредиту в компанії, може збільшувати суму наступного кредиту і свою знижку на Базову процентну ставку. Максимальна знижка на найвищому рівні лояльності – 50%.

Enotcoin

Enotcoin – бонусна програма, в якій користувачі заробляють спеціальні "ігрові монети" – єноткоіни. 1 enotcoin = 1 гривні. "Монети" можна обмінювати на знижки до 60% від суми процентів на кредити Smart. Також за їх рахунок можна погашати обов'язкові платежі по картці Veocard.

Заробити enotcoin можна двома способами. Разовими діями: наприклад, зв'язавши свій акаунт Moneyveo зі сторінкою в соцмережі, користувач отримає 5 enotcoin; за своєчасно сплачений перший кредит новачкові переведуть на рахунок 100 enotcoin тощо. І регулярними діями: натискаючи в Особистому кабінеті на кнопку "Отримати enotcoin", можна виручити від 1 до 7 "монет" щодня.

Крім того, єноткоіни легко конвертувати в бали від програми лояльності Fishka, яка дозволяє отримувати подарунки та знижки на різні види товарів та послуг.

Промокоди

Промокод дає знижку на процентну ставку за кредитом у сервісі. Максимальна знижка за промокодом може досягати 99,99%. Є промокоди, які збільшують максимальну суму кредиту до 22 000 грн, незалежно від Рівня лояльності користувача.

"Приведи друга"

Це партнерська програма із залучення нових клієнтів у Moneyveo. З її допомогою користувачі можуть заробляти гроші, рекомендуючи новачкам взяти кредит у Манівео. До 14.02 діє оновлена версія програми "Приведи друга" – "Нічосі тренди – 800 за френда!". За її умовами можна заробити 800 грн, порекомендувавши новому клієнту взяти перший кредит Smart чи Comfort.

VIP Club Moneyveo

Учасниками програми можуть стати постійні користувачі, які досягли в Moneyveo 6-го рівня лояльності. Вони отримують додаткові переваги, наприклад: 50 грн на мобільний щомісяця, промокод під 0,01% у день народження; їм доступний прямий номер та email для зв'язку зі службою підтримки позачергово.

Постійна акція "У нас більші, ніж у конкурентів!"

Клієнт відправляє у Moneyveo скріншот повідомлення зі знижкою, яку йому надіслав інший фінансовий сервіс, і отримує натомість ще більшу знижку – до 90%.

Якщо ви любите грати та полювати за знижками – щоб заощаджувати на послугах та отримувати подарунки – приєднуйтесь до сервісу Moneyveo!

Інформація про строки, місце та умови проведення заходів рекламного характеру – на moneyveo.ua. Ліцензія Нацкомфінпослуг від 14.05.2015, безстрокова. Кредит "СМАРТ": строк до 65 днів, сума до 22 000 грн, реальна річна процентна ставка від 3,71 % річних. Кредит "КОМФОРТ": строк до 140 днів, сума до 30 000 грн, реальна річна процентна ставка від 82,40% річних. Кредит "ВЕОКАРД": строк до 1830 днів, сума до 50 000 грн, реальна річна процентна ставка до 1531% річних. Детальні умови надання фінансової послуги та розрахунки реальної річної процентної ставки – на moneyveo.ua/uk/confidentiality/tariffs/. Заповнення заявки не гарантує отримання кредиту.