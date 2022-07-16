"Перспектива пів року": Жданов описав труднощі з передаванням Україні винищувачів F-16

На сьогодні немає черги з країн, охочих надати Україні літаки-винищувачі F-15, F-16 чи якісь аналогічні. В цьому контексті є три проблеми, які залишаться, навіть якщо ці літаки передадуть Україні.

Водночас перспектива отримання Україною винищувачів є, але це питання нйближчого пів року.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у ефірі свого YouTube-каналу 16 липня.

"Труднощів дві. Перша: хто дасть нам винищувачі F-16? Поки що таких охочих я не бачу. Ми просимо постійно. Закінчується вже п'ятий місяць війни. Ми просимо ці літаки. Але поки що черги із охочих нам надати літаки F-15, F-16 чи якісь аналогічні, на жаль, немає. Деякі країни навіть забули, що вони нам колись пропонували, але тоді ми відмовилися. Я маю на увазі F-18, які Канада нам пропонувала кілька разів ще від 2014 року", – зауважив експерт.

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За його словами, друга проблема полягає в тому, що F-16 потребують хорошої рівної злітно-посадкової смуги визначених розмірів з визначеним технічним забезпеченням.

"Другий момент ­­– як з'ясовується, за технічним станом F-16 вимагає більш м'якшої, більш гладкої злітно-посадкової смуги. У плані посадки машина дуже ніжна. Якщо наші літаки, старі радянські, були зроблені з доволі великим запасом міцності. І якщо пам'ятаєте, на навчаннях ще перед війною наші літаки відпрацьовували варіанти посадки на шосейну дорогу з твердим покриттям гарної якості. І такі питання відпрацьовувалися – зліт та посадка на шосейну дорогу. Деякі дороги навіть будували саме з цього розрахунку. А F-16 потребують хорошої рівної полоси визначених розмірів з визначеним технічним забезпеченням", – пояснив Жданов.

Він також зауважив, що аби такий винищувач літав, потрібен пілот і команда з приблизно 20 людей, купою машин і приладдя, щоб обслуговувати машину, заправляти, ремонтувати, заряджати.

"Це цілий логістичний ланцюжок технічних працівників, які супроводжують одного льотчика та один літак. Це третій момент, який, напевно, найбільш складний в організації бойової роботи літаків F-16, навіть якщо вони нам будуть передані", – сказав військовий експерт.

"Я думаю, нам їх передадуть. Розмови про передавання тривають, підготовки наших льотчиків – розмова триває. Я так розумію, технічний склад буде вчитися разом з ними. Єдине – це перспектива не сьогоднішнього дня, а, скажімо, найближчого пів року", ­– припустив Жданов.

Нагадаємо, 15 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що США нададуть Україні військову авіацію.

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