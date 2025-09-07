Перспектива удару по Білому Дому: Портников пояснив значення атаки на Будинок уряду в Києві

Російські ракетні удари по Україні / © ТСН.ua

Захід повинен усвідомлювати рівень випробування для власного майбутнього на війні, яка йде в Україні. Російська атака на будівлю Кабміну в Києві у майбутньому може призвести до удару по Білому Дому.

Про це попередив журналіст і публіцист Віталій Портников у своєму блозі на YouTube.

«Удар по українському будинку уряду стає перспективою удару по Білому Дому, де Дональд Трамп насолоджується життям у золоті та бальними танцями в оновленому розарії», — застеріг він.

Віталій Портников наголосив, що результат цієї війни залежить від того, хто першим не зможе витримувати теперішні випробування — українська армія і українська держава чи російська економіка.

«Оце випробування має закінчення або в відсутності ресурсів і резервів у України і Заходу… або перестане функціонувати економіка Російської Федерації, яка своєю чергою підтримується Китайською народною республікою та іншими країнами Глобального Півдня», — зазначив журналіст.

Він нагадав, що Росія воює не сама, а за допомогою авторитарних режимів усього світу, які мріють про її тріумф, який буде спільним тріумфом Москви і Пекіна над Вашингтоном і Європою.

«На Заході і в Україні сподіваються, що російська економіка не витримає такого напруження, перегріється і під впливом необхідності збільшувати виробництво військової техніки, і під впливом західних санкцій, і під впливом очевидного невміння багатьох путінських менеджерів організувати процес, який потребує щоденного збільшення воєнних зусиль», — зауважив політичний оглядач.

За його словами, якщо війну не зможе продовжувати путінська Росія, яка змушена буде погодитися на мир на невигідних для Кремля умовах, це може призвести до карколомної політичної кризи в Російській Федерації.

«Насправді найголовнішим і відкритим залишається тільки питання про те, хто виграє цю боротьбу в часі, хто першим не зможе опиратися тій тенденції, яку намагається підтримати протилежна сторона», — підсумував Портников.

Нагадаємо, масований повітряний удар по Києву, якого у ніч проти 7 вересня завдала російська терористична армія, прорвав найпотужнішу зону захисту української ППО. Урядовий район столиці України вважається найкраще захищеною територією в країні.