Перцева атака в Житомирі: чоловік втік від ТЦК, застосувавши балончик проти військових

Чоловік у Житомирі розпилив газ у військових ТЦК і втік / © ТСН.ua

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У Житомирі вранці 9 квітня 2025 року сталася конфліктна ситуація між представниками ТЦК та громадянином, якого супроводжували на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це повідомили у пресслужбі Житомирського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Громадянина Щербатих (1999 р. н.) везли на військово-лікарську комісію. В якийсь момент він дістав перцевий балончик і розпилив його в обличчя водієві та військовому.

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Після атаки водій зупинив авто, щоб уникнути ДТП. Цим скористався Щербатих – він почав утікати.

На відео, яке потрапило в мережу, зафіксовано момент, коли військові намагалися його затримати, але не змогли – вони ще не оговталися від ефекту газу.

До місця викликали слідчо-оперативну групу, тривають слідчі дії. У ТЦК закликали не поширювати маніпулятивну інформацію, адже усі обставини з’ясовуються.

Дата публікації 16:57, 09.04.25 Кількість переглядів 13 Чоловік у Житомирі розпилив газ у представників ТЦК і втік

Нагадаємо, українські суди масово скасовують штрафи від ТЦК та СП за порушення правил військового обліку. Усе через через недопрацювання Міністерства оборони у збиранні інформації з відкритих реєстрів про військовозобов’язаних.