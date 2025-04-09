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Перцева атака в Житомирі: чоловік втік від ТЦК, застосувавши балончик проти військових
Конфлікт стався вранці на перехресті вулиць Гоголівської та Князів Острозьких.
У Житомирі вранці 9 квітня 2025 року сталася конфліктна ситуація між представниками ТЦК та громадянином, якого супроводжували на військово-лікарську комісію (ВЛК).
Про це повідомили у пресслужбі Житомирського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Громадянина Щербатих (1999 р. н.) везли на військово-лікарську комісію. В якийсь момент він дістав перцевий балончик і розпилив його в обличчя водієві та військовому.
Після атаки водій зупинив авто, щоб уникнути ДТП. Цим скористався Щербатих – він почав утікати.
На відео, яке потрапило в мережу, зафіксовано момент, коли військові намагалися його затримати, але не змогли – вони ще не оговталися від ефекту газу.
До місця викликали слідчо-оперативну групу, тривають слідчі дії. У ТЦК закликали не поширювати маніпулятивну інформацію, адже усі обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, українські суди масово скасовують штрафи від ТЦК та СП за порушення правил військового обліку. Усе через через недопрацювання Міністерства оборони у збиранні інформації з відкритих реєстрів про військовозобов’язаних.