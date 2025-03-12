Пес грів дитину всю ніч: стала відома доля загубленого хлопчика на Вінниччині

На ранок Остапа знайшли за кілька кілометрів від домівки бабусі.

На Вінниччині знайшли зниклу 3-річну дитину. Хлопчик зник 11 березня ввечері, коли вийшов із собакою за межі подвір’я бабусі.

Про це повідомила поліція Вінниччини.

Дитину розшукували в селищі Чернівці Могилів-Подільського району. До пошуків хлопчика залучили сотні людей, службових собак і дрони.

Розшукові роботи тривали всю ніч. Поліцейські, рятувальники, прикордонники, військові та місцеві мешканці прочісували територію, оглядали хащі, колодязі, яри та закинуті будівлі.

На ранок Остапа знайшли. Дитина провела ніч просто неба, але поруч із ним був його пес, який допоміг зігрітися.

"Шукали Остапа з вечора 11 березня та знайшли на ранок в яру на місцевому звалищі за декілька кілометрів від домівки бабусі. Поруч із хлопчиком був і його вірний друг – пес Барбос, який не залишав його ні на хвилинку та грів увесь цей час, бо йшов дощ, завдяки чому стан дитини відносно задовільний – медики діагностували переохолодження та після обстеження доправили в лікарню", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом підліток жорстко побив дівчину, поки інша фільмувала все на телефон.

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