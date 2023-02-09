"Пес із очима, сповненими страждань": Ольга Сумська подала заяву про жорстоке поводження з твариною

Народна артистка України Ольга Сумська під час гастролей на Івано-Франківщині стала свідком знущань з пса породи алабай на території одного з готелів, в якому вона зупинилася.

Про це акторка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Худий пес із очима, сповненими страждань, весь час проводить на короткому ланцюгу, не маючи можливості вільно пересуватися. Бідолашна тварина укривається від непогоди в тісній будці, замалій для цієї породи. Від хронічного стресу він відгриз кут будки, в надії одного дня все ж вирватися на волю", — розповіла Ольга Сумська.

На інформацію відреагували зоозахисники громадської організації URSA. Разом із Ольгою Сумською вони намагатимуться вилучити собаку у господаря.

"Це буде непросто…Село, поліцейські відділки не настільки активні. Але тішить те, що є люди, які готові прийняти алабая і розмістити його в теплому вольєрі", — додала акторка.

За її словами, власник готелю та господар пса на пропозицію передати його волонтерам і більше не мучати тварину не відреагував. Місцеві правоохоронці взагалі не виявили жорстокого ставлення до собаки.

Наразі Ольга Сумська разом із зоозахисниками склали заяву про жорстоке поводження з твариною.

Раніше стали відомі подробиці гучної історії про школярку, яка знущалася з котів. 12-річна дівчина, за даними зоозахисників, жорстоко катувала тварин та мріяла вбивати їх.

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