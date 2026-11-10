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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Пес Патрон і Лана стали батьками: Мережа вибухнула вітаннями і жартами про весілля (фото)

2 листопада стало відомо про весілля Патрона та Лани. Тепер пара приймає привітання з поповненням у родині.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Пес Патрон і Лана стали батьками: Мережа вибухнула вітаннями і жартами про весілля (фото)

Пес Патрон і діти Фото patron_dsns

Пес Патрон та його обраниця Лана стали батьками. В них народилися семеро маленьких “патрончиків”-цуценят.

Радісною новиною поділилися на сторінці Патрона в Instagram.

Допис швидко зібрав привітання від підписників, а деякі користувачі не оминули увагою й нещодавнє весілля пари.

«Я знаю, ви чекали на цю новину: ми з Ланою стали батьками», — йдеться в дописі.

Пес Патрон та його обраниця Лана стали батьками ФОто patron_dsns

Пес Патрон та його обраниця Лана стали батьками ФОто patron_dsns

Патрон розповів, що поки лише звикає до нової ролі й намагається зрозуміти, як змінилося його життя. За його словами, тепер хочеться постійно бути поруч із малюками, стежити, чи всі поїли, і перевіряти, чому хтось із них пищить, а хтось раптом замовк.

Він також поділився побажаннями для новонароджених: хоче, щоб вони росли здоровими, відчували любов і турботу та ніколи не сумнівалися, що потрібні своїм батькам.

«Любові не стає менше, коли нею ділишся. Навпаки, виявилося, що її можна розділити на сім частин, і кожна буде цілою: на кожну плямку, носик і хвіст! І ще залишиться для Лани, для наших людей, для друзів», — написав Патрон.

На завершення він передав підписникам «батьківський лизь» — «такий турботливий і безмежно люблячий».

Пес Патрон та його обраниця Лана стали батьками Фото patron_dsns

Пес Патрон та його обраниця Лана стали батьками Фото patron_dsns

Як Мережа відреагувала на новину про поповнення в родині Патрона

Підписники почали вітати Патрона та Лану й бажати здоров’я малюкам. Дехто зізнався, що допис став для нього особливо приємною новиною на тлі складних подій в Україні.

«Дякую, що в найтемніші часи — з’являється Ваш допис, сповнений світла, любові та віри», — написала одна з користувачок.

«Це так мило, так світло і добре, що прям як промінчик радості у всій цій темряві. Здоров’я малюкам!» — додала інша підписниця.

Також користувачі жартували, що вже хочуть побачити мордочки цуценят. Одна з підписниць поцікавилася: «Похрестіть вже скоріше чи що, мордочки хочеться побачити)))».

Окрему увагу привернуло те, що про весілля Патрона та Лани повідомили лише 2 листопада. Через це в коментарях з’явилися жарти про те, що пара могла одружитися через майбутнє поповнення.

«Підождіть… тільки 2 листопада про весілля повідомили! це що, поза шлюбом зачали???», — написала одна з користувачок.

«Ага, Патрон, значить одружився бо хтось вже був вагітний)) а як же кохання? Жартую. Щирі вітання, вони прекрасні» — підхопила жарт інша.

Ще одна підписниця написала, що Пес Патрон одружився «по зальоту».

«Все, що я хотіла знати сьогодні», — додала вона.

Були й англомовні привітання. Зокрема, користувачі бажали парі сил і терпіння та жартома називали їх «paw-rents» — батьками лапатих малюків.

Раніше пес Патрон одружився. Обраницею найвідомішого хвостатого України стала собачка Лана. Тоді на сторінці Патрона написали, що песик довгий час відкладав особисте життя, а присвячував його роботі, волонтерству та іншим важливим справам.

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