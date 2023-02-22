Пес-сапер Патрон опинився в лікарні: "В мене взяли ціле відро крові" (фото)

Український пес-сапер Патрон опинився у лікарні. Тварину шпиталізували для планового огляду та здавання аналізів. Адже його робота в ДСНС пов'язана з небезпечними газами та речовинами, що може нашкодити здоров'ю.

Про це повідомили на сторінці пса-сапера в Instagram.

До ветклініки Патрон вирушив разом зі своїм господарем, керівником частини піротехнічних робіт ДСНС у Чернігівській області Михайлом Ільєвим.

"Мене жорстоко схопили і тримали 10 людей. Я кричав: "Ні! Це моя кров! Я вам її не віддам!". Найгірше, що Михайло (!!!), Михайло теж був задіяний під час цього жорстокого поводження з тваринами... Тримав мені рота, заплющував очі, щоб я не бачив голку. Я бачив! Я все бачив! І всіх запам'ятав! Зі мною все добре, не рахуючи, що в мене взяли ціле відро крові", - йдеться у дописі Патрона.

Фото: patron_dsns.

Пес-сапер поскаржився, що похід до лікарні був не надто приємним, оскільки довелося здавати "ціле відро крові". Втім, зауважив Патрон, специфіка його роботи передбачає регулярні обстеження.

"Я здоровий, але мушу планово проходити обстеження та здавати аналіз крові через свою роботу сапером. Я вдихаю речовини, які при накопиченні в організмі можуть завдати мені шкоди. Щоб цього не сталось, я під постійним наглядом людей і лікарів", - пише Патрон.

Фото: patron_dsns

Нагадаємо, раніше Патрон прокоментував приїзд до Києва президента США Джо Бадена. Піротехнік позував поруч зі своєю лежанкою, на якій відпочивав кіт Вєня. "Фото з Байденом… мало би бути тут. Але через секретну секретність я й не знав, що він приїде", - написав Патрон.

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